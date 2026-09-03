La hostelería y el comercio de Navaluenga (Ávila) impulsan la primera edición del festival TuverásFest

ÁVILA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Navaluenga (Ávila) se convertirá este sábado, 5 de septiembre, en el epicentro de la música y el ocio del municipio con la celebración de la primera edición del TuverásFest, un festival de rock que nace con vocación de continuidad y con un marcado carácter local. La iniciativa pretende acercar el ambiente de las fiestas patronales a todos aquellos vecinos y visitantes que este año no podrán disfrutarlas plenamente al no coincidir su celebración con el fin de semana.

Para ello, la hostelería local, especialmente los establecimientos situados en el entorno de la plaza, el comercio y la empresa se han unido para impulsar una jornada de música en directo que permita disfrutar del pueblo, sus calles y sus negocios.

Una treintena de marcas locales ha respaldado la cita, que cuenta con la colaboración especial del Ayuntamiento. El evento pondrá sobre el escenario a grupos de rock creados en el municipio durante los últimos años, lo que pone de manifiesto el talento, la creatividad y la inquietud cultural existente en las calles de la localidad.

Desde la organización destacan el valor de la conexión con lo local y el esfuerzo conjunto de comerciantes, hosteleros e industria para dinamizar Navaluenga y generar nuevos espacios para la cultura y el ocio. Asimismo, han subrayado que esta apuesta cobra un significado especial tras el incendio sufrido este verano y ante la necesidad de seguir poniendo en valor la capacidad del municipio para recuperarse, generar iniciativas y mirar hacia adelante.

"TuverásFest nace del orgullo de pueblo y de la conexión entre vecinos, comercios, hostelería y empresas", han señalado desde la organización, tras recordar que cuando los distintos sectores trabajan juntos pueden surgir propuestas capaces de atraer público y generar actividad. Durante aproximadamente ocho horas, la música en directo se convertirá en la protagonista de una jornada pensada para transformar la plaza en el punto de encuentro del ocio del municipio, favoreciendo un flujo constante de asistentes y la actividad económica de la zona.

Finalmente, la organización ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de la música, apoyar a las bandas del municipio y consumir en los establecimientos de Navaluenga, de forma especial en los situados alrededor de la plaza.

De este modo, la cita busca celebrar la identidad propia de la localidad y demostrar la presencia de proyectos culturales desarrollados desde el propio pueblo.