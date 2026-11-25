Archivo - Terrazas en la Plaza Mayor de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hostelería de Valladolid se ha reunido con los empresarios hosteleros de la Plaza Mayor, que han manifestado su disconformidad con el proyecto "estético" que se presentó el pasado lunes para las terrazas de este céntrico espacio y han reclamado "más diálogo" antes de confirmar los diseños y los elementos para que en todo caso se logre un consenso.

Asimismo, en un comunicado recogido por Europa Press, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid ha asegurado que "no consta" que, tal y como afirmó el pasado lunes el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, haya tres establecimientos que vayan a colaborar en el proyecto de diseño del mobiliario de las terrazas.

Cabe apuntar que en la presentación, en la que estuvo presente la gerente de la Asociación de Hostelería, se habló de plantear un "diálogo" sobre ese diseño, aunque en febrero se presentará una propuesta por parte de la arquitecta italiana Teresa Sapey.

La Asociación Provincial ha querido dejar claro que los hosteleros "no están en contra de mejorar la imagen, la estética y la calidad del espacio público de la Plaza Mayor", pues defiende que son ellos quienes, "con su actividad diaria, contribuyen de manera decisiva a mantener vivo este espacio, dinamizar el centro de la ciudad y proyectar la imagen de Valladolid ante visitantes y turistas".

Para ello, ven necesario que se estimen sus alegaciones al plan director de las terrazas de la Plaza Mayor, que el Ayuntamiento presente presentar ya definitivamente en las próximas semanas, como es el mantenimiento de las mamparas en las terrazas para garantizar "un mínimo de confort para los ciudadanos y esos turistas que consumen en las terrazas".

La Asociación ha subrayado que "cualquier transformación que afecte directamente a sus negocios debe abordarse desde el diálogo, el consenso y el respeto a la realidad económica de las empresas".

Además, han considerado que "no puede pretenderse que sean los empresarios quienes asuman íntegramente el coste de una transformación estética", que recuerdan que está "promovida por el Ayuntamiento", por lo que entienden que "responde a un modelo de ciudad y de espacio público que corresponde definir a la propia Administración municipal". También se que han de que "tengan que adaptarse en un año como se ha puesto de manifiesto en los medios de comunicación".

Así, han insistido en que la modernización de la Plaza Mayor "no puede hacerse a costa de la economía de los hosteleros", porque "llevan años invirtiendo, en su mobiliario, creando empleo, soportando costes crecientes y manteniendo una actividad que constituye uno de los principales motores económicos, turísticos y sociales de la ciudad y en concreto en la Plaza Mayor".

La asociación del sector hostelero ha reflexionado que la Plaza Mayor "es patrimonio de todos los vallisoletanos", pero han matizado que "también es un espacio de actividad económica en el que trabajan y generan empleo numerosas empresas y profesionales".

Por ello, entienden que su transformación "se debe compatibilizar el interés general, la imagen de la ciudad y la viabilidad de los negocios".

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid ha reiterado la disposición a colaborar con el Ayuntamiento para conseguir "una Plaza Mayor moderna, atractiva y ordenada", pero, insisten, no aceptan que "la responsabilidad económica de un proyecto municipal se traslade exclusivamente a quienes desarrollan legítimamente su actividad en ella".