De la Hoz culpa al PSOE de "degeneración moral, política y personal" y señala a Martínez como "jefe de la banda" en CyL - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP Raúl de la Hoz ha arremetido este viernes contra el PSOE de Castilla y León y contra su candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a quien ha acusado de representar "la degeneración moral, política y personal" de la formación en la Comunidad y de encabezar "la sucursal autonómica de la banda de Sánchez".

De la Hoz ha lanzado este mensaje antes de analizar la situación de la nueva PAC y sus consecuencias para Castilla y León, así, el eurodiputado se ha referido a la dimisión este jueves del procurador socialista José Luis Vázquez. "La casualidad ha querido que hoy nos despertáramos con otra dimisión en el PSOE de Castilla y León por corrupción", hecho que, según ha explicado, confirma "la decadencia" de la formación: "Menos mal que se acaba la legislatura para el PSOE en Castilla y León", ha enfatizado.

El eurodiputado ha recordado que durante la actual legislatura tres procuradores del grupo parlamentario socialista han dimitido, uno por un presunto caso de violencia de género, en referencia Ángel Hernández, otro por "un asunto bastante más feo con menores de edad", sobre Juan Luis Cepa, y el tercero, sobre Vázquez, "por malversación". "Estamos ante un partido sumido en una espiral de corrupción y descomposición interna sin precedentes", ha sostenido.

De la Hoz ha añadido que, en este contexto, resulta "inaudito" que Carlos Martínez se presente con el lema "el alcalde de Castilla y León". "Más sentido tendría que se anunciara como el jefe de la banda en Castilla y León, porque la banda de Sánchez tiene su sucursal aquí, con los mismos vicios, las mismas imputaciones y la misma falta de escrúpulos".

"Lo del PSOE ya no es sólo decadencia, es degeneración moral, política y personal", ha reseñado el dirigente 'popular', quien ha cuestionado si la ciudadanía puede "confiar el futuro de la sanidad, la educación o los servicios públicos en un partido que, incluso en la oposición, acumula tres dimisiones por causas turbias".

Finalmente, De la Hoz también ha criticado la actividad pública del candidato socialista, a quien acusó de dedicarse más "a viajar que a trabajar". "Ha tenido la desfachatez de hablar de inacción en materia de agricultura cuando su propio partido está paralizado por los escándalos", ha concluido.