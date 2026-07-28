El hub logístico y agroalimentario de Valladolid espera un Plan Regional ya que cuenta con parcelas de otros municipios

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes en la Junta de Gobierno el 'Master Plan' --Plan Director-- del Hub Logístico Agroalimentario de Valladolid (Hub LAV), que culmina el proceso de planificación de casi dos años desde que se licitó el contrato de asistencia técnica y que prevé, entre otros trámites pendientes, un Plan Regional de Ámbito Territorial ya que la superficie que contempla a largo plazo --956 hectáreas-- incluyen terrenos de La Cistérniga, Laguna de Duero y el polígono Canal de Castilla.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha destacado este martes en rueda de prensa el "hito decisivo" que supone contar con este "marco técnico, jurídico y organizativo" que fue presentado ya hace más de mes y medio en una sesión conjunta de la Mesa de la Automoción y la Mesa de la Agroalimentación y que ahora permitirá concurrir a procesos de financiación europea como, por ejemplo, los fondos CEF o el mecanismo 'Conectar Europa'.

Además, el Ayuntamiento ha indicado que el plan facilitará la colaboración público-privada con empresas que tengan interés en invertir y participar en el proyecto y "permitirá desarrollar de forma ordenada" las reservas estratégicas de suelo, con las modificaciones urbanísticas que se tienen que abordar.

Entre ellas están las modificaciones estructurales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de las cuales Carnero ha señalado que ya hay una "en marcha" que sería la de la zona de Vereda de Palomares, con un total de hasta 142 hectáreas, de las cuales 76 ya están comprometidas para el proyecto de 'gigafactoría' de la empresa china Gotion, que formará parte de este 'hub', según Carnero.

Además se ha explicado que será necesario que la Junta de Castilla y León elabore un Plan Regional de Ámbito Territorial supramunicipal, dado que de la reserva de 956 hectáreas que se pretende desarrollar en tres fases en los horizontes de 2030, 2040 y 2050, se incluyen terrenos ubicados en los términos municipales de La Cistérniga y Laguna, además del polígono Canal de Castilla, que comenzó a desarrollar la Junta de Castilla y León en la primera década del siglo en Cigales pero que quedó paralizado.

Este Plan Regional se debe coordinar con el PGOU de Valladolid para configurar "un modelo de planificaciónt territorial plenamente integrado entre ambas administraciones".

En concreto, el Plan contempla la división del Hub en tres sectores, de los cuales el primero es precisamente el de Vereda de Palomares, que sería el de desarrollo más inmediato, concretamente una zona que abarca 142 hectáreas, mientras que otras 148 dependerían del Plan Regional y en suma serían las 290 hectáreas que se espera desarrollar antes de 2030.

El sector 2 incluye 189 hectáreas ubicadas entre el término municipal de la capital y el de Laguna de Duero; mientras que el sector 3 serían los terrenos del antiguo área homogénea de Fuente Amarga, con un total de 97 hectáreas. Se menciona también el Plan Parcial de San Juan y Valdezoño, en Valladolid capital, con 66 hectáreas muy próximas al nuevo complejo ferroviario de mercancías de Renfe.

En total se suman 956 hectáreas, aunque las cifras de los sectores señalados suman 642, por lo que se entiende que las 314 restantes procederían de la futura "integración" con el polígono Canal de Castilla, tiene unas 350 hectáreas de superficie.

Por fases, además de la primera que se señala en el área de Vereda de Palomares, la segunda comprendería la expansión "acumulada" en el eje Valladolid - Laguna - Cistérniga; y la tercera, la consolidación "total" en el Sector 3 (Fuente Amarga) y la integración con el polígono Canal de Castilla.

Cabe apuntar, además, que de las 956 hectáreas previstas, algo menos de la mitad --428-- son suelos rústicos transformados.

RENTABILIDAD ECONÓMICA

Carnero ha subrayado que el plan director acredita que el Hub LAV constituye una de las actuaciones de mayor retorno económico previstas actualmente en Castilla y León. Los análisis económico-financieros incorporados al documento "ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad del proyecto para generar riqueza, actividad empresarial y empleo, situándolo entre las grandes actuaciones estratégicas de desarrollo territorial del país".

Como ha manifestado el alcalde, "los datos evidencian que el Hub LAV es mucho más que un proyecto urbanístico para convertirse en una auténtica estrategia de transformación económica, capaz de incrementar la competitividad empresarial, fortalecer la base industrial de Valladolid y consolidar su liderazgo como nodo logístico del Corredor Atlántico".

En cifras, se prevé la inversión estimada de 273,57 millones de euros necesarios para el desarrollo de los suelos; más de 29.600 empleos, de los cuales alrededor de 13.300 corresponderán a la fase de construcción y más de 16.300 a empleo estable asociado a la implantación de nuevas actividades económicas.

Se calcula un "valor actual neto" de 6.893 millones de euros, y una tasa interna de retorno del 43,4 por ciento, así como más de 370 millones de euros de "impacto fiscal" además de una recaudación recurrente por IBI de 70 millones de euros anuales una vez culminado el desarrollo previsto; y una reducción estimada de 63.000 toneladas de C02 al año.

PROCESO DE ELABORACIÓN

El Plan Director es el resultado del contrato de asistencia técnica adjudicado a la consultora Tierlog Ingeniería con un coste de 152.000 euros más IVA y un plazo de ejecución de 18 meses, de los cuales los diez primeros eran para la redacción del Plan Director, que debería haber estado concluido en el primer semestre de este año.

El proyecto ha contado con la "participación y consenso" con administraciones públicas, universidades, organizaciones empresariales, operadores logísticos, entidades ferroviarias, organizaciones agrarias, sindicatos, centros tecnológicos y empresas tractoras de Castilla y León.

Se ha mencionado la "especial relevancia" que ha tenido la participación de los integrantes de las Mesas Municipales de Automoción y de Agroalimentación, a las que se presentó el Plan el pasado 10 de junio y que han realizado aportaciones.

CORREDOR ATLÁNTICO

Otro argumento esgrimido por Jesús Julio Carnero ha sido que este Plan Director "consolida la apuesta de Valladolid por convertirse en uno de los principales nodos logísticos del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T)", ya que el documento "identifica el enorme potencial derivado de la nueva terminal intermodal de ADIF, la conexión con los corredores Atlántico y Mediterráneo, la capacidad de captar más de un millón de toneladas anuales de mercancías hacia el transporte ferroviario y el desarrollo de nuevas plataformas logísticas especializadas".

La aprobación del plan director "dota al proyecto de un marco de referencia estable que ofrece seguridad jurídica, tanto para las administraciones como para los operadores privados interesados en implantar nuevas actividades", ha señalado Carnero.

La planificación se espera que facilite la captación de inversiones industriales, logísticas y agroalimentarias, con el fin de "anticipar la disponibilidad de suelo productivo y reducir la incertidumbre en la toma de decisiones empresariales".

Se incide también en que el Plan dota a Valladolid de "un documento apto para las principales plataformas logísticas europeas y por tanto para la promoción internacional de inversiones".