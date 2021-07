La IA a 14 días en jóvenes de 20 a 29 años supera los 2.000 casos en Valladolid

VALLADOLID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos, ha reconocido este lunes que los profesionales de la Atención Primaria "están desbordado y agotados" al tiempo que ha indicado que la incidencia acumulada (IA) a 14 días entre los jóvenes de 20 a 29 años supera los dos mil casos en todas las zonas básicas de salud de la provincia, cifra que no se había dado ni en los peores momentos de otras olas.

Así lo ha manifestado Cobos en declaraciones a los medios con motivo del encuentro que ha mantenido, junto al subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, con los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes para informar sobre la actual situación de la pandemia en la provincia y las nuevas medidas adoptadas en el último Consejo de Gobierno de la Junta.

Así, Cobos ha reconocido que se existe "una preocupación" en la Junta y en todas las instituciones por el aumento de los casos, por lo que se han reunido con los alcaldes ante la necesidad de hacer un esfuerzo "de concienciación" entre los jóvenes por el repunte de los casos y así se ha referido a los más de 2.000 casos de IA a 14 días entre la franja de 20 a 29 años, además de que ha aseverado que no hay ni una sola zona básica de salud donde no se hayan dado casos positivos en la última semana.

Por ello, ha insistido en la necesidad de mantener una postura "homogénea" por parte de los ayuntamientos en la aplicación de las últimas medidas restrictivas y ha recordado que no se van a autorizar encierros en las calles por lo que ha pedido a los alcaldes que no soliciten autorización para ello.

"Que la sociedad vea que todos remamos en la misma dirección. Que haya unidad en la provincia como la que se ha mantenido a lo largo de toda la pandemia entre diputación, ayuntamientos, Subdelegación del Gobierno y Junta", ha precisado Cobos.

Y es que, como ha apuntado el delegado de la Junta en Valladolid, no existen indicadores sobre la Atención Primaria y parece que lo que no se mide no existe" pero realmente el personal de AP "está desbordado y agotado" ya que son los profesionales que se encargan cada día del proceso de vacunación y tienen que estar más de 10 horas en los puntos de vacunación, por lo que, tal y como ha precisado, "si se les añade un esfuerzo extra para hacer más test, realmente la situación está desbordada".

Asimismo, ha dejado claro que se está empezando a ver un "aumento de casos hospitalizados en planta" por lo que ha asegurado que es "falso" que los nuevos casos sólo se contagian, y aunque ha reconocido "que hay menos ingresos, de menor gravedad", hay jóvenes "que están entrando en planta y pasando a la UCI".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Emilio Álvarez Villazán, ha asegurado que los botellones que se han celebrado el pasado fin de semana están "dentro de lo previsto y lo habitual" al tiempo que ha reconocido que no ha habido incidentes reseñables.

Álvarez Villazán ha dejado claro que las medidas de refuerzo para controlar el cumplimiento de las restricciones "ya se habían tomado con anterioridad y las que hay son suficientes" pero ha subrayado que "no hay posibilidad" de controlar todos los casos que se puedan producir como no se puede denunciar a todos los infractores que circulan a 150 por una autopista o a 100 por una carretera limitada a 90, por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de los jóvenes y de toda la sociedad.