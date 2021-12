Ibáñez al PSCyL: "Si no conocen el Estatuto vayan a la escuela"

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador 'popular' Ángel Ibáñez ha mandado a la "escuela" al PSCyL por "montarse una película" con los 24 millones que, en palabras de los socialistas, la Junta deberá abonar en concepto de "fianza" por la 'trama de las eólicas'.

Ibáñez ha citado el artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía que dice que la Junta está "exenta" de presentar fianza ante "cualquier órgano o tribunal jurisdiccional". "La película que usted hoy nos ha contado en este Parlamento no va a poder tapar lo que, sin duda, va a pasar a la historia como una de las meteduras de pata más importantes que hemos visto en las Cortes. No se puede tener una alta responsabilidad política en Castilla y León como la que usted tiene y como la que tienen compañeros que se sientan a su lado y que en estos días pasados se han manifestado en los mismos términos que usted hace sin haberse leído siquiera nuestra norma institucional básica, el Estatuto autonomía", ha resumido.

Ibáñez ha lamentado las "barbaridades" que, a su juicio, tanto la procuradora Patricia Gómez, como la "señora Sánchez" y "mini Sánchez" --en referencia a Tudanca-- han dicho estos días. "Se les debería caer la cara de vergüenza y pedir perdón a los castellanoleoneses por mentirles insistentemente con este asunto", ha espetado para pedirles que renuncien a sus actas, vuelvan a la "escuela" porque quién no conoce la "norma básica" de Castilla y León, a su juicio, no está "legitimado" para representarla.

"Ustedes saben mucho de vitorear a Sánchez, por mucho que esté machacando a Castilla y León. También saben perfectamente cómo articular a base de insultos las intervenciones que tienen contra este Gobierno y contra esta decente bancada de procuradores 'populares' y de Ciudadanos y solamente solamente son verdaderos especialistas en hacer ruido en esta Cámara, pero por desgracia poco saben de trabajar, de proponer y de ofrecer alternativas", ha concluido.

Reproches que Ibáñez ha pronunciado en la sesión plenaria tras la intervención de la procuradora socialista Patricia Gómez que ha citado el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid de apertura de juicio oral en el que "imputaba" a los exaltos cargos de la Consejería de Economía por la 'trama eólica'. "No sólo privó a esta tierra de oportunidades porque los empresarios, mientras nuestros jóvenes se tenían que ir porque aquí no tenían un futuro, no podían fijar aquí su negocio debido a las corruptelas del Gobierno autonómico del Partido Popular", ha denunciado.

En este sentido ha lamentado que la Junta se tenga que sentar en el banquillo como responsable civil subsidiario, por lo que ha animado a que si acudirá a las sesiones del juicio oral como representante Alfonso Fernández Mañueco que, recordó, era consejero de Presidencia y consejero de Justicia o Carlos Fernández Carriedo, consejero de Medio Ambiente.

"Deberían ser ustedes quienes pagaran esa fianza, no los castellanoleoneses. A fecha de hoy, la Junta no ha puesto los 163 millones que prometió hoy que se acordó para ayudas a empresarios, pymes y pequeños autónomos, pero sí para pagar esa fianza", ha afeado, por lo que ha aseverado que si tuvieran un "mínimo de decencia", tendrían que "salir, perdir disculpas y marcharse para su casa".