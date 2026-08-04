Iberaval respalda dos líneas de financiación con la Junta para pymes y autónomos afectados por fuegos en CyL

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberaval ha anunciado su participación en el programa de actuaciones puesto en marcha por la Junta de Castilla y León para apoyar la recuperación de las empresas y los autónomos afectados por los incendios forestales en la Comunidad.

La sociedad de garantía respaldará dos líneas de financiación de ICECYL Financia destinadas a autónomos, microempresas, pymes y midcaps que hayan sufrido de forma directa o indirecta las consecuencias del fuego. Dichas operaciones permitirán financiar necesidades de liquidez e inversiones dirigidas a reparar instalaciones, reponer equipamientos y existencias, atender pagos ordinarios o recuperar la capacidad productiva de los negocios.

El presidente de Iberaval, César Pontvianne, ha señalado que el propósito de estas medidas es que "ningún proyecto que estuviera funcionando antes del incendio se quede sin reactivación gracias a la financiación de la entidad, bonificada con el respaldo de la Junta de Castilla y León".

La primera de las vías, denominada Reactivación Económica, estará destinada a empresas con diez o más trabajadores. En este caso, las operaciones podrán oscilar entre 6.000 y 700.000 euros y contarán con una bonificación de los gastos financieros de hasta el 2,5 por ciento.

La segunda modalidad, dirigida a autónomos y microempresas con menos de diez empleados, permitirá solicitar préstamos o pólizas de crédito por importes comprendidos entre 6.000 y 300.000 euros. Estas operaciones contarán con una bonificación total de los gastos financieros durante toda su vigencia, la cual cubrirá la comisión de aval y de estudio de Iberaval, el tipo de interés y la comisión de apertura.