Iberdrola y Diputación de Burgos firman un acuerdo para el suministro de energía renovable a más de 300 pueblos

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, y el delegado comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García, en la firma del acuerdo. - IBERDROLA

BURGOS 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Burgos e Iberdrola han firmado un nuevo acuerdo marco que ampara la contratación del suministro eléctrico tanto de la propia institución provincial como de un total de más de 300 ayuntamientos y entidades locales adheridas al mismo.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, y el delegado comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García, con el objetivo de "consolidar una colaboración estratégica que refuerza el compromiso de ambas entidades con la eficiencia energética y la mejora de los servicios públicos".

Este nuevo contrato que va a suponer un ahorro del 18 por ciento respecto a los precios actuales y es fruto de un proceso de licitación pública en el que Iberdrola resultó adjudicataria, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años adicionales, y contempla el desarrollo conjunto de nuevas áreas de colaboración en el ámbito energético, así como la agilización de los procesos de gestión.

A través de este acuerdo, Iberdrola pone a disposición de los municipios integrados en la central de contratación de la Diputación de Burgos su potente plataforma de gestión y un interlocutor disponible 24/7, además de asesorar a los clientes en cuestiones relacionadas con la eficiencia energética y la electrificación, según han informado las partes en un comunicado recogido por Europa Press.

La ampliación de municipios adheridos al acuerdo refleja una "evolución significativa" en su alcance ya que si en el año 2023 eran 298 los municipios integrados, en el actual 2025 se ha alcanzado la cifra de 324, lo que demuestra "el creciente interés y compromiso de las entidades locales con este modelo de gestión energética sostenible".

Según el delegado comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García, "para Iberdrola es un orgullo renovar la confianza de la Diputación de Burgos y seguir acompañando a las entidades locales en su apuesta por la energía 100% renovable, la electrificación, la eficiencia y la digitalización de la gestión energética".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, ha señalado que "este acuerdo marco garantiza a los municipios de la provincia un suministro eléctrico eficiente, sostenible y con las mejores condiciones, facilitando la gestión y contribuyendo al desarrollo local y la transición energética en Burgos".