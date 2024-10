El ibérico protagoniza la última jornada en el stand de Salamanca en el congreso San Sebastián Gastronomika.

SALAMANCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expositor de Salamanca Para Comérsela en San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country ha acogido en la jornada de este miércoles la última degustación de tapas.

El restaurante Alquimista de la capital salmantina ha presentado su tapa 'Como se han de nazer pastelones de estas mesmas lenguas'; Domo Delaire ha mostrado su 'A dos carrillos'; Martinica su 'Brioche de presa ibérica con mantequilla ahumada y espuma de salmorejo', y Clavel 8 su 'Tataki de solomillo de ternera con mahonesa de pepinillos, soja y brotes tiernos'.

Estos han sido durante la jornada, junto a Ibéricos Montellano, los protagonistas del último día del congreso decano de la gastronomía. Desde el pasado lunes, trece restaurantes de la marca Salamanca Para Comérsela y siete productores han sido los embajadores de la gastronomía y restauración salmantinas en esta nueva cita en el Palacio Kursaal de San Sebastián.

Las Tapas de Gonzalo, el Mesón de Gonzalo, Casa Paca, Oroviejo, La Jara, Portal del Lino, Bambú Tapas y Brasas, Pucela, El Alquimista, Domo Delaire, Martinica y Clavel 8 ofrecerán sus mejores tapas durante las tres jornadas de feria.

El producto local ha estado representado por La Hoja del Carrasco, FISAN, Ibéricos Montellano, Marca de Garantía Quesos de las Arribes, Marca de Garantía Hornazo de Salamanca, DOP Sierra de Salamanca, DO Arribes, Las Cuatro TTTT y Frizzante we can Verdejo 5.5.