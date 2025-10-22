Identificadas siete personas que estafaron 20.000 euros a un vallisoletano con inversiones en cibermonedas

La víctima fue captada a través de una red social en la que se prometían ganancias rápidas de dinero mediante ingresos pasivos

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han identificado a siete ciudadanos chinos como receptores de fondos fraudulentos de una estafa de 20.000 euros a un vallisoletano con inversiones en criptomonedas.

Los hechos fueron denunciados en los Juzgados de Valladolid en junio, donde la víctima manifestó haber sido captada a través de una red social en la que vio un anuncio que garantizaba ganancias económicas rápidas mediante inversiones en criptomonedas.

Dichas inversiones se realizaban mediante una conocida plataforma de intercambio, desde donde los activos eran enviadas a una billetera externa que los delincuentes habían hecho pasar como vinculada al Mercado de Valores de Nueva York (NYSE), según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

PLATAFORMA DE CRIPTOMONEDAS

Para ello, la víctima accedió a abrir por indicación de los estafadores para realizar las operaciones una billetera 'spot' --espacio principal en una plataforma de criptomonedas donde los usuarios tienen sus activos disponibles para operar inmediatamente, ya sea comprar, vender, retirar o transferir--. A diferencia de otras billeteras, estas se utilizan para las operaciones directas y al contado.

El hombre realizaba inversiones en criptomonedas y al poco recibía las ganancias obtenidas, si bien una vez que la víctima se confió más con esa dinámica de inversiones y obtener ganancias rápidas, las inversiones requeridas cada vez fueron mayores.

Finalmente, los estafadores solicitaron el pago de 5.000 usdt --una forma 'tokenizada' de dólar estadounidense, diseñada para su uso en redes 'blockchain'-- y cuando la víctima accedió al ingreso de esa cantidad, le solicitaron importes cada vez mayores para poder retirar sus inversiones y las ganancias de estas.

La plataforma presentada a la víctima era una mera fachada manejada por los delincuentes, pero al consultar la víctima los dominios que se veían reflejados en la misma, al tener incluidas las siglas del NYSE, el motor de búsqueda daba resultados de diferentes páginas relativas a sectores financieros de la Bolsa de Nueva York, lo que aportaba veracidad a la misma.

Los delincuentes facilitaban datos al inversor a través de la falsa plataforma, en la que maquillaban las inversiones para hacerle creer unas ganancias que en realidad no existían, pues su dinero había sido desviado a direcciones Exchange facilitadas por la organización criminal, incluso las supuestas ganancias que recibía, eran de dinero defraudado a otras víctimas.

Cuando los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos, iniciaron una investigación para averiguar la identidad de los estafadores y el destino de los fondos defraudados.

En esta investigación se han fiscalizado y seguido la pista a dominios de Seychelles, Laos, Camboya, Singapur y China. En este caso en concreto, después de recurrir a diferentes técnicas de investigación, así como herramientas tecnológicas de última generación, se han podido rastrear transacciones, así como, agrupar, identificar y asociar direcciones de criptomonedas con entidades o actividades específicas.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Valladolid han conseguido determinar la identidad de siete titulares de cuentas Exchange a las cuales fueron enviadas las inversiones de la víctima.

El informe de trazabilidad de los fondos defraudados así como las diligencias policiales practicadas ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial y se le ha solicitado la activación de los protocolos internacionales para la detención de estas siete personas.