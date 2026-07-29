Identificado el autor del incendio de tres contenedores que afectó a una peluquería de Soria

SORIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado al autor del incendio intencionado de tres contenedores en Soria que provocó graves desperfectos en una peluquería.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, la madrugada del día 17 de mayo se produjo el incendio de tres contenedores de residuos en la calle Comuneros de Castilla, esquina con Calle Cortes de Soria.

La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que el fuego afectase al resto del inmueble y pudiese afectar a vehículos y edificios colindantes.

La Policía Nacional de Soria inició inmediatamente la investigación, que finalmente ha culminado con la identificación al autor de los hechos, de lo cual se dio cuenta al Tribunal de Instancia de Soria en Funciones de Guardia.