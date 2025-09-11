Identificado un joven en Palencia tras una fuerte discusión con su novia y la madre de ésta

PALENCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha identificado a un joven de 27 años tras una fuerte discusión con su novia y la madre de ésta en la que, presuntamente, llegó a amenazarlas y fracturó el cristal de una puerta, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde de este miércoles cuando una patrulla policial se trasladó a un domicilio de la calle Sinesio Delgado tras ser alertada de una fuerte discusión familiar.

En el lugar, la policía se entrevistó con una joven de 20 años y su madre, de 50, quienes explicaron que minutos antes el novio de la primera, de 27 años, había estado en la casa y había tenido con ellas una fuerte discusión, con graves amenazas a ambas. El hombre había abandonado el lugar sangrando de forma abundante tras fracturar el cristal de una puerta.

Los agentes acompañaron a las mujeres hasta las dependencias policiales para formular la denuncia. Posteriormente, se localizó al novio en las inmediaciones y fue trasladado, en primer lugar, al Centro de Salud de La Puebla para ser curado.

Después fue llevado a dependencias policiales para proceder a su identificación formal por la Brigada de Extranjería y para ralizar las diligencias judiciales oportunas.