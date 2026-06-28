Identificados dos menores como presuntos autores de un incendio en San Andrés del Rabanedo (León)

LEÓN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo (León) ha identificado a dos menores como presuntos autores de un incendio registrado en la noche de este sábado en la calle Limonar de Cuba, en la parcela del Molino, según ha señalado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado recogido por Europa Press.

El aviso se recibió sobre las 21.30 horas y se requirió la intervención de efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de León, que actuaron para controlar el incendio.

El fuego afectó a una zona de vegetación y quedó extinguido sin daños personales, pero sobre las 01.00 horas el fuego se reavivó y fue necesaria una nueva intervención de los servicios de emergencia para sofocar definitivamente el incendio.

A raíz de las gestiones realizadas por la Policía Local de San Andrés y la colaboración ciudadana, se ha logrado identificar a dos jóvenes como presuntos responsables de los hechos, y se han instruido las correspondientes diligencias.

Una vez se determine el coste de la intervención realizada por el Servicio de Bomberos, el Ayuntamiento de San Andrés iniciará los trámites oportunos para repercutir dicho importe a los responsables del incendio, conforme a la normativa vigente.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la "rápida actuación" de los servicios de emergencia y se ha recordado que la colaboración ciudadana resulta "fundamental" para esclarecer este tipo de sucesos y contribuir a la seguridad de los vecinos.