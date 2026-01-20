Identificados en Madrid, Asturias y Barcelona por estafar por whatsapp más de 6.000 euros a un vallisoletano

Archivo - Sucesos.- Identificada por delitos de hurto y estafa a través del método de 'La siembra' en aparcamientos de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Policía Nacional han identificado a cinco personas --una en Madrid y Asturias y dos en Barcelona, estos últimos han sido detenidos-- como presuntos autores de un delito de estafa a través de whatsapp a un vecino de Valladolid al que sustrajeron más de 6.000 euros.

Los hechos fueron denunciados en la Comisaría de distrito de Valladolid-Delicias por la víctima el pasado 20 de junio. En su denuncia relataba como personas desconocidas se habían puesto en contacto con él a través de whatsApp, haciéndose pasar por el Servicio de Atención al Cliente de su entidad financiera, y le habían puesto sobre aviso de que se le estaban cargando transferencias fraudulentas.

Los delincuentes, hicieron creer a la víctima que si les facilitaba los códigos de verificación podían cancelar dichos movimientos. Una vez que los obtuvieron realizaron transferencias del dinero de la víctima a través de distintos métodos como bizum o HalCash, por un importe total de 9.940 euros en 16 movimientos financieros.

Al darse cuenta la víctima de la estafa, su entidad bancaria pudo bloquear alguno de los movimientos, lo que redujo el importe estafado a 6.240 euros, según informan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado

La denuncia fue puesta en conocimiento de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid y se hizo cargo de la investigación el Grupo de Ciberdelincuencia.

Los investigadores han realizado múltiples pesquisas y gestiones, para poder determinar la identidad de cinco personas que actuaron como "mulas" en esta estafa, que fueron los receptores del dinero de la víctima, y dieron salida a otras cuentas a cambio de una pequeña comisión.

En concreto se trata de dos hombres, vecinos de las localidades de Aranjuez y Parla (Madrid), un varón con domicilio en La Pola-Lena (Asturias) y un hombre y una mujer afincados en las localidades de Torelló y Vic (Barcelona).

Los dos identificados en Cataluña fueron detenidos el día 5 y el día 12 de enero, por agentes de Policía Nacional de la Comisaría local de Vic, y tras ser oídos en declaración quedaron en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.

Del resto de identificados se están realizando gestiones tendentes a su localización y detención, finaliza el comunicado