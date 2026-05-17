El IES Galileo de Valladolid consigue el tercer puesto nacional con un vehículo eléctrico diseñado por sus alumnos

Alumnos del IES Galileo posan junto al proyecto premiado - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

VALLADOLID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El IES Galileo de Valladolid ha conseguido un "histórico tercer puesto" en la edición 2026 de la competición nacional Euskelec celebrada este fin de semana en el circuito de Vitoria-Gasteiz con un vehículo eléctrico diseñado y construido íntegramente por los alumnos.

La Consejería de Educación ha informado de que el proyecto del IES Galileo ha destacado entre los mejores equipos del país por el trabajo desarrollado por estudiantes de los ciclos formativos de Transporte y Mantenimiento de Vehículos de Carrocería, Electromecánica de vehículos y Automoción que han diseñado, fabricado y evolucionado durante todo el curso un monoplaza eléctrico de competición.

"Este podio demuestra que la Formación Profesional pública de Castilla y León tiene muchísimo talento y capacidad para competir al máximo nivel. Nuestros alumnos han trabajado durante meses con una implicación increíble y hoy han visto recompensado todo ese esfuerzo", han destacado desde el equipo del IES Galileo.

El equipo docente ha precisado que además de construir un vehículo eléctrico, los alumnos han aprendido a trabajar "como un verdadero equipo de competición" para lo que han afrontado problemas reales de ingeniería, organización y presión en carrera. "Este tercer puesto sabe a victoria", han asegurado desde el equipo docente para incidir en el compromiso del alumnado durante toda la temporada.

La Consejería de Educación ha destacado también que además del resultado deportivo el proyecto ha supuesto una "experiencia real" de ingeniería, trabajo en equipo, comunicación, patrocinio empresarial y movilidad sostenible.

La Consejería de Educación ha explicado que la prueba ha reunido a algunos de los centros "más punteros" en innovación y automoción educativa y se ha convirtido en un escaparate nacional de talento joven, sostenibilidad y tecnología aplicada a la Formación Profesional.

"La iniciativa también busca acercar la automoción y la tecnología a nuevos estudiantes, mostrando que la Formación Profesional ofrece hoy una alta empleabilidad y salidas profesionales vinculadas a sectores punteros como el vehículo eléctrico, la movilidad sostenible, la fabricación avanzada o la industria 4.0", han reivindicado para insistir en que la clasificación final supone "uno de los mayores logros conseguidos" por el centro en proyectos de innovación educativa.

En este sentido, han defendido que el IES Galileo se consolida como referente en automoción y Formación Profesional en Castilla y León.

La Consejería de Educación ha recordado además el "enorme potencial" del sector de la automoción en Castilla y León, "una de las industrias más importantes y estratégicas de la Comunidad" y han recordado la necesidad de seguir incorporando nuevas generaciones de profesionales cualificados.

"Castilla y León es una tierra de automoción, innovación e industria. Ver a jóvenes apostando por este sector es un motivo de orgullo y una garantía de futuro. Proyectos como Euskelec demuestran que la Formación Profesional abre puertas reales al empleo y conecta directamente a los alumnos con las necesidades de las empresas", han defendido.

El IES Galileo ha traslado su especial agradecimiento al apoyo de las empresas patrocinadoras que han hecho posible este proyecto: ROJO, USIVALL, ARTENOX, FACIM, REVAL, PLASTIC HOME, GRANALU, P. FERRERAS, OPTIMA, SONAE ARAUCO, BRIME SPORT - FBJ AUTOMÓVILES y ORCAVE. "Sin su apoyo, confianza y compromiso con nuestros alumnos, este proyecto no habría sido posible. Son un ejemplo de colaboración entre empresa y educación para construir el futuro de la automoción y la industria en Castilla y León", han afirmado desde el centro.

"Que empresas privadas decidan invertir en un proyecto educativo de Formación Profesional demuestra que creen en nuestros alumnos y en el futuro industrial de Castilla y León. Esta colaboración entre educación y empresa es clave para seguir formando profesionales preparados para los retos reales del sector", han concluido.