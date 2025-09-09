Igea acusa a Mañueco de "especialista en picar carne" y éste le responde: "Supérelo, han pasado 4 años ya"

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha definido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como "especialista en picar carne y matar compañeros de Gobierno" en alusión a la situación del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y éste le ha pedido que "supere ya" la ruptura del Gobierno de coalición que mantuvieron entre 2019 y 2021. "Han pasado cuatro años ya", ha espetado.

En sesión plenaria, Igea ha interpelado a Mañueco por si respaldaba la actuación del consejero Suárez-Quiñones para acusar a éste de filtrar informes en Junta de Gobierno, "intentar las compras urgentes del portal de transparencia" o de hacer el gesto "de meterse unos dedos en la boca para vomitar con la argumentación de Luis Miguel González Gago --actual consejero de la Presidencia- sobre el toque de queda".

"Y luego hizo usted lo mismo que está haciendo con el consejero, traerlo aquí a que nosotros piquemos la carne. Lo trae aquí, como trajo a Verónica Casado, a que nosotros piquemos la carne. Porque usted necesita que lo desacrediten antes de quitarle de candidato. Pero ¿por qué lo mantiene aquí en esta picadora de carne de hoy? Lo mantiene porque tiene mucho que callar, y usted y yo lo sabemos bien", ha añadido.

En su intervención, Igea ha acusado a Suárez-Quiñones de "saber las cosas" del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para afearle que no le "pase ni por el Código Ético" a raíz de la información que vincula al consejero con la autorización para un macrovertedero al grupo donde su hijo fue directivo.

"Usted mantiene al consejero para desacreditarlo y para que cuando hable su palabra no tenga valor. Usted es un especialista en eso. No hay nadie como usted picando carne en su partido y en su gobierno. No hay nadie como usted para matar a compañeros de gobierno. Nadie", ha insistido.

En este punto, le ha responsabilizado de las "180.000 hectáreas" calcinadas por los incendios, para finalizar definiendo a Mañueco y Suárez-Quiñones como "uña y mugre".

Por su parte, el presidente de la Junta ha respaldado la actuación de su consejero y se ha remitido a sus palabras del pleno extraordinario del pasado 29 de agosto en las que mostraba su "completo respaldo al operativo desde el primero hasta el último de los que lo componen".

En este punto, y en una breve respuesta, Mañueco se ha dirigido al que fuera expresidente de la Junta para pedirle que "lo supere". "Supérelo. Ya han pasado cuatro años. Supérelo. Se lo recomendamos todos. En primer lugar, las personas que le quieren", ha finalizado