Igea acusa a Sánchez de falta de "liderazgo"

Recuerda que el presidente "debe liderar" una estrategia, una herramienta distinta, en lugar de preocuparse por su imagen

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha cargado este jueves con dureza contra el presidente del Gobierno, al que acusa de falta de "liderazgo" por dejar en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de solicitar la declaración del Estado de Alarma regional, en lugar de liderar una "estrategia, una herramienta distinta" y de ponerse al frente de la lucha contra la pandemia.

En su comparecencia ante los medios tras la celebración del Consejo de Gobierno, el a su vez vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha acusado a Pedro Sánchez de practicar una "evasión de responsabilidades", vulnerando de plano la Ley de Salud Pública, que asigna al Ministerio del ramo la gestión de las alarmas mundiales.

"Es intolerable que el Gobierno renuncie a liderar la acción contra la mayor amenaza contra la nación desde la última Guerra Civil. Tenemos un Gobierno que se ha convertido en comentarista de la crisis, en lugar de gestionarla. Tenemos la mayor amenaza de la historia, y aquí hay alguien cebando la bomba", ha denunciado públicamente Igea, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, sostiene que esa dejación por parte del Gobierno es con el fin de que trasladar a las CCAA el "desgaste" de acudir al Estado de Alarma regional.

PIDE UN "COMBATIENTE, NO UN ESTRATEGA"

En su intervención, el portavoz del Ejecutivo ha incidido en que la Junta tomaría una decisión en este sentido si así fuera necesario, pero considera que es el Gobierno el competente en la materia y exige que al frente del mismo, de un "Gobierno de decisiones y no de diez minutos", se ponga "un combatiente, en lugar de un estratega" únicamente preocupado por su imagen.

"No puede ser que lo único importante sea la vanidad del presidente, y esa vanidad no tiene límites. Nadie ha hecho tanto por la disolución de la nación como está haciendo estos días el presidente", ha denunciado Igea, quien no sabe si en este momento es necesario acudir o no al Estado de Alarma regional pero "sí que los españoles están viviendo en alerta y asustados" por la actuación de un "Gobierno Kafkiano y más propio de la película 'Sopa de Ganso'".

NUEVAS MEDIDAS PARA LOS HOSTELEROS

Para el portavoz de la Junta, el comportamiento del Gobierno central no sólo se está dando en materia sanitaria sino en otros muchos ámbitos, como el de universidades o incluso en materia de prostitución, al pasar ahora la pelota a las CCAA de una posible prohibición cuando fue el propio PSOE el que llevó esta cuestión en su programa electoral. "¡Es el colmo del fariseísmo!", ha afeado Igea.

Por otro lado, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha aprovechado para anunciar que en un breve plazo, antes de dos semanas, la Administración regional articulará una serie de medidas, legales, fiscales o incentivos de liquidez, destinadas a colectivos como el de los hosteleros o los feriantes, ambos muy castigados por la crisis sanitaria y con cuyos responsables ha mantenido encuentros en los últimos días.