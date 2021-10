Igea: "Si hay una derechita cobarde en Europa, son los populismos"

Eurodiputados de Cs defienden la condicionalidad de los fondos europeos al respeto a las libertades ante la actitud de Polonia y Hungría

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido de que frente a quienes tachan a los liberales como "derechita cobarde", los que apelan al miedo son realmente los "cobardes", por lo que ha sentenciado que "si hay una derechita cobarde en Europa, son los populismos".

Así lo ha defendido este viernes instantes antes de participar en una tertulia con jóvenes sobre el futuro de Europa organizada por Renew Europe y en la que ha estado acompañado por los eurodiputados vallisoletanos de Cs Luis Garicano y Soraya Rodríguez.

Tras invitar a la reflexión por "el triunfo del populismo en algunas partes de Europa", ha pedido que la gente sea consciente de que "los derechos y las libertades no forman parte del ecosistema", sino que "hay que cultivar" y "defenderlos cada día".

"Cuando algunos nos llaman la derechita cobarde, los que apelan a los miedos son los cobardes, si hay una derechita cobarde en Europa son los populismos", ha recalcado Francisco Igea, quien ha añadido que "si hay un signo de valor, es defender las libertades", mientras que "los que apelan al miedo son los cobardes".

El vicepresidente de la Junta ha reiterado la "importancia" que Europa tiene para la vida diaria "de todos los ciudadanos", tanto de Castilla y León como del conjunto de España, pues es Europa "quien garantiza de verdad" el sistema de libertades "ante lo visto en Hungría o Polonia".

Asimismo, ha destacado el posicionamiento de las instituciones europeas sobre "la importancia de la independencia de los poderes y del Estado de Derecho" que "garantiza que algunas cosas no sucedan" en España. "Si Europa no existiera, estaríamos en otra situación en España", ha apostillado.

Por su parte, Luis Garciano ha abogado por "no dar ni un euro" de los fondos comunitarios a países que no estén dispuestos a defender los derechos y libertades de sus ciudadanos, ante lo cual ha apostillado que "Polonia no puede no puede recibir ni un euro del dinero europeo si sigue por esta deriva", por lo que ha defendido el voto en contra al fondo de recuperación polaco.

Ante esto, Soraya Rodríguez ha defendido la "condicionalidad al Estado de Derecho" de los fondos europeos, puesto que "Europa no es un espacio económico solamente", sino "un espacio político" que exige el cumplimiento de diversos capítulos como el respeto a los valores fundamentales de la Unión. "Si no se cumple, no puedes jugar en el resto de las partidas de la Unión Europea", ha recalcado la eurodiputada vallisoletana.