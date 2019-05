Igea arremete contra el PP por la "lamentable" situación del Parque Tecnológico de Burgos

Publicado 07/05/2019 13:33:55 CET

BURGOS, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha arremetido este martes en la capital burgalesa contra el Partido Popular por la situación que atraviesan desde hace

años las obras del Parque Tecnológico de Burgos.

Igea, quien ha elegido este recinto como escenario para la presentación de su candidatura en la provincia, ha remarcado que el PP lleva años ofreciendo a los burgaleses "la misma bolsa de caramelos" en torno al parque y ha condenado que en las últimas anualidades no se haya invertido cantidad alguna en la reactivación de sus obras.

En este sentido, ha señalado que no se puede hablar de igualdad cuando no se dan las mismas oportunidades a todos los ciudadanos y cuando no se apuesta de la misma forma por el futuro y las

oportunidades en todo el territorio.

"El PP lleva años ofreciendo la misma cantidad presupuestaria a los burgaleses y la misma cantidad ejecutada, tendente a cero", ha aseverado Igea, antes de añadir que el parque burgalés "es el ejemplo de lo

que no puede ser la política local, regional y nacional".

Al respecto, ha reiterado que los políticos que generan situaciones "tan lamentables" como esta "no pueden ser candidatos a nada" y ha insistido en la idea de que "ha llegado la hora de la rendición de

cuentas ante los ciudadanos".

En relación a su candidatura, Francisco Igea, quien ha estado acompañado por el cabeza de lista de la formación naranja a las Cortes de Castilla y León por la provincia, José Ignacio Delgado, ha asegurado

que es un equipo que trabajará en favor de la igualdad, de las oportunidades y el futuro de la Comunidad.

El candidato a la Presidencia de la Junta se ha referido, además, a las declaraciones realizadas este lunes en Valladolid por el 'popular' Nuñez Feijoó en las que se refería al presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, como el "cardenal camarlengo" y ha insistido en que "con cardenales como él, la Iglesia no tendría El Vaticano".