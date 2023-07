Igea augura que PP y Vox "no gobernarán" y que "comprar centristas, candidatos y personas no ha valido"

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El procurador en las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado que PP y Vox "no gobernarán" y que de nada ha servido "comprar centristas, candidatos y personas".

"PP y Vox no podrán gobernar. Nadie ha visto al partido de Feijóo como una formación política moderada, centrista y reformista", ha valorado tras los resultados electorales del 23J.

"A pesar de la desaparición de Ciudadanos del tablero electoral con la idea de favorecer un resultado en este aspecto, PP y Vox no gobernarán", ha insistido, para detallar que el resultado es que los españoles "no eran idiotas. "Y comprar centristas, candidatos y personas no ha valido", ha añadido.

Al respecto, Igea ha recordado de que avisó de que no se podía "pactar con identitarios nacionalistas del populismo de izquierdas ni tampoco con el nacionalismo exacerbado, loco y chalado del populismo de derechas de Vox".

"Los españoles han demostrado que quieren moderación, rechazan el populismo y no quieren extremos", ha agregado. En este sentido, ha reivindicado un "espacio central por el que pelear", y ha mostrado su satisfacción porque Ciudadanos vaya "más allá de las siglas". "Esperamos que se haga realidad", ha reivindicado. "Nosotros estamos trabajando, no esperamos a que nos llamen, nos hemos puesto en movimiento y todo el mundo será bienvenido", ha concluido.