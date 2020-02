Igea avisa a Arrimadas de que se equivoca si reduce todo al liderazgo y de que "es época de análisis, no de chantajes"

Publicado 02/02/2020 19:19:40 CET

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido este domingo a la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, su compañera de partido, Inés Arrimadas, de que "es época de análisis, no de chantajes".

Así lo ha indicado Igea este domingo a través de su perfil de Twitter, después de que Arrimadas haya declarado que si otra candidatura gana la pugna por la presidencia, aunque lo respetará no encabezará otro modelo que no sea el suyo porque "no se puede separar la cabeza del corazón" y no quiere ser presidenta de cualquier manera.

"Necesitamos debate sobre ideas y estrategia. Si reducimos todo al liderazgo nos equivocamos. Si prometes participación no puedes presentarte a los militantes diciéndoles: 'o esto, o me voy'. Necesitamos más sosiego. Es época de análisis, no de chantajes", ha sentenciado Igea a través de la red social de los 280 caracteres.