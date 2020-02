Arrimadas pide una candidatura de "constitucionalistas" en Cataluña, País Vasco y Galicia

Actualizado 02/02/2020 15:41:58 CET

La portavoz de Cs en el Congreso y candidata a liderar el partido, Inés Arrimadas, ha propuesto este domingo que las formaciones constitucionalistas presenten una candidatura única en Cataluña, País Vasco y Galicia para que no se pierda "ni un solo voto".

En declaraciones durante un encuentro de Arrimadas con afiliados de la formación naranja en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha dicho que tienen que ser "candidaturas transversales, con la sociedad civil" y que sirvan para sumar esfuerzos por España, en sus palabras.

"En circunstancias excepcionales, en lugares excepcionales, en momentos excepcionales, Cs es el único partido que sabe pensar en los ciudadanos por encima de los partidos y por eso proponemos abrir un debate para ver cómo se pueden sacar más escaños con los votos constitucionalistas", ha manifestado.

Pero ha remarcado que la formación no debe dejar de defender su identidad: "Cs va a seguir siendo el único partido de España de centro, liberal y de progreso. No va a haber otro. Y tenemos que seguir manteniendo nuestro espacio".

Ha asegurado que Cs es el mejor proyecto político para España y que es imprescindible para el país, y ha dicho que el ADN de los naranjas es "pensar más en las personas que en los territorios, pensar más en el futuro que en los errores del pasado".

"VOY A COMETER ERRORES"

Arrimadas ha admitido que si es elegida como presidenta de Cs, va a equivocarse: "Os pido por adelantado perdón por los errores", pero ha asegurado que en cada decisión que tome va a pensar en los intereses generales del país.

Ha indicado que no quiere ser la presidenta de "un partido de baronías", sino que quiere hacer que Cs sea más participativo, y por ello ha presentado una serie de propuestas con este fin.

Si otra candidatura gana la pugna por la presidencia, ha dicho que lo respetará, pero que no encabezará otro modelo que no sea el suyo porque "no se puede separar la cabeza del corazón" y no quiere ser presidenta de cualquier manera, en sus palabras.

IMPORTANCIA DE CS

Arrimadas ha remarcado la importancia de Cs actualmente en varias ocasiones: ha dicho que en los gobiernos en que ya están van a servir "de freno a la medidas populistas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

"Y en Cataluña somos la voz del constitucionalismo, y lo seguiremos siendo. Nos necesitamos para autodefendernos", y ha asegurado que volverán a frenar cualquier deriva independentista del Govern.

También se ha preguntado en qué situación estará Cataluña si hay otra legislatura de los soberanistas: "¿Dónde estarán las políticas sociales, donde estará la sanidad, dónde estará la dependencia, dónde estará la educación, dónde estaría el empleo, cuántas empresas más se van a ir con estos señores al frente?".

El acto ha contado con la presencia de otros miembros de Cs en Cataluña como el presidente de los naranjas en el Parlament, Carlos Carrizosa, y el diputado de Cs en la cámara catalana Nacho Martín Blanco, y Arrimadas ha sido aclamada por afiliados a gritos de 'Presidenta' y 'Mejor unidos'.