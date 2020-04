Igea considera "imprescindible" la llegada de test para poder "manejar el desconfinamiento"

VALLADOLID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta, Francisco Igea, ha advertido hoy de que la llegada de test es "imprescindible" para poder "manejar el desconfinamiento".

Así lo ha señalado en declaraciones a la SER, recogidas por Europa Press, y en la que ha señalado que continúa a la espera de la llegada de estas pruebas después de que el Gobierno de España haya anunciado un millón de test rápidos para las Autonomías. "Si algo hemos aprendido en esta crisis es no anunciar algo que no tengas en la mano", ha ironizado el vicepresidente que insiste en que si no son capaces de "testear" a todo el mundo será difícil manejar el desconfinamiento.

Por otra parte, ha garantizado el suministro de materiales sanitarios y de protección "a corto plazo" si no fallan los puentes aéreos y consiguen que el Gobierno empiece a "homologar" la producción propia.

En cuanto a la situación que atraviesan Soria y Segovia donde ha explicado que se producen "las tasas de incidencia más altas de la Comunidad", Igea ha señalado que en la actualidad en la capital soriana hay 24 camas de UCI más dos ambulancias con respirador del Ejército de Tierra", al tiempo que "se ha aumentado el número de profesionales".

Además recuerda que los centros hospitalarios de estas dos provincias se encuentran al 70 por ciento y considera que hay espacio suficiente en las Ucis para asumir una situación en la que, ha añadido, "empieza a haber más altas que ingresos". "Ninguna provincia ha colapsado el sistema y gracias al esfuerzo de los profesionales, el sistema sanitario de Castilla y León ha sido capaz de responder a este reto", ha concluido.