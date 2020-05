Igea dice que "ni hay exceso ni defecto" de PCR en Valladolid y que el "provincialismo" no ayuda a salir de la crisis

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha aseverado este jueves que en Valladolid "no hay privilegio alguno, ni exceso ni defecto" de pruebas PCR porque en Castilla y León se trabaja "en red, como una Comunidad" a lo que ha añadido que "ni el egoísmo ni el provincialismo" ayudarán a salir de una crisis que sólo se podrá superar con la unidad de todos.

Así lo ha aseverado Igea en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en relación a las declaraciones del alcalde vallisoletano, Óscar Puente, quien este miércoles, tras la reunión de la Conferencia de alcaldes y presidentes de diputaciones manifestó su rechazo a que uno de los criterios para el paso a Fase 1 sea la tasa de positivos en pruebas PCR por cada 10.000 habitantes, ya que en Valladolid se realizan más que en otras provincias y por eso se registran más positivos.

En este sentido, Francisco Igea ha calificado de "una pena" que Puente no se quedará en la Conferencia de alcaldes y presidentes de diputaciones para "oír las respuestas a sus preguntas" máxima "cuando lleva dos semanas pidiendo hablar" con responsables de la Junta, por lo que ha querido responder a las cuestiones del alcalde vallisoletano a través de los medios.

En su respuesta a Puente, el portavoz de la Junta ha aseverado que "es de agradecer tener políticos valientes" en la Comunidad "porque hay pocos políticos que denuncien una situación de privilegio en la que el privilegiado es él", ya que con sus declaraciones, el alcalde vallsioletano "está diciendo que Valladolid vive una situación de privilegio por tener más PCR que los demás".

"Pero es un privilegio solo aparente", ha subrayado Igea, ya que en Castilla y León se "trabaja en red" y en Valladolid se están haciendo muchos PCR para otras provincias porque cuenta con una máquina para ello, al tiempo que ha anunciado que se aumentará la capacidad de otras provincias, como Palencia, por lo que en la capital vallisoletana ya no se harán tantas pruebas.

Aún así, el vicepresidente de la Junta ha dejado clari que "no existe un exceso y no hay privilegio ninguno" ya que la capacidad de los laboratorios de una provincia "están a disposición del resto de las provincias" y no existe en la Comunidad "esa división que existe en la cabeza de muchas personas" porque todo lo que hay en una provincias esta a disposición de toda la Comunidad, porque se trabaja en red, como una única unidad.

"De esta crisis no sale nadie solo y todo lo que hay, las camas las pruebas, los aparatos, los profesionales, no son de una provincia, son de todos los ciudadanos y de aquí--de la crisis actual-- no nos saca el egoísmo ni el provincialismo, sino todos unidos", ha insistido Igea.