Igea insiste en que Cs necesita "diálogo, consenso y renovación" y pide "empuje, juventud, reforma y unidad"

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Cs en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha insistido este lunes en que su partido necesita "diálogo, consenso y renovación" y ha pedido a sus compañeros de formación "empuje, juventud, reforma y unidad".

Ante el anuncio de su actual presidenta, Inés Arrimadas, de que concurrirá al proceso de primarias para seguir liderando el partido si Edmundo Bal, quien la semana pasada presentó su candidatura, no se aviene a liderar una lista de unidad, Francisco Igea ha publicado un vídeo en su perfil de Twitter en el que reitera algunas de las ideas mostradas tras conocer la candidatura de Bal.

"Enhorabuena a quienes se deciden, por su valor y su decisión. Necesitamos diálogo, consenso y renovación", ha explicado Igea, quien ha insistido en el concepto de "renovación" como "lo más importante", al tiempo que ha defendido que Cs no necesita "candidaturas contra nadie".

"No me presentaré contra Inés ni contra Edmundo, no iré en ninguna candidatura contra nadie porque lo que necesitamos es política a favor, a favor de la reformas, regeneración, unidad, un nuevo partido más abierto, más libre, más independiente", ha aseverado el procurador naranja.

Con independencia del resultado final del proceso, Francisco Igea ha subrayado que él y su equipo seguirán "trabajando" en Castilla y León porque esta Comunidad "necesita" a su formación, al igual que el país, y creen "en este partido".