Igea pide dimisión de Quiñones por autorizar un macrovertedero en León y Vox lo ve como "una más del bipartidismo"

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, Francisco Igea, ha pedido la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por autorizar presuntamente un macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figura como directivo su hijo, caso que Vox ha puesto como "un ejemplo más del bipartidismo corrupto".

Así han respondido, a preguntas de los medios tras la reunión este jueves en la Junta de Portavoces de las Cortes, después de que Ileon.com haya informado de que el consejero firmó esa autorización ambiental y el proyecto regional para aprobar ese "polémico proyecto" en la provincia de León, "que tuvo duros informes internos en contra", si bien, el texto del que se hace eco Europa Press, precisa también como respuesta desde el entorno del dirigente autonómico que su hijo "se había desvinculado del mismo hacía más de un año de la firma".

Igea ha pedido que se investigue "lo que se tenga que investigar", si bien de entrada le parece "difícilmente compatible con las normas mínimas de funcionamiento, con la ley de altos cargos y con el código ético". "De lo demás la justicia dirá lo que sea necesario", ha apuntado.

Para el procurador el consejero "no debería de permanecer un día más en el Gobierno". "Mientras la gente sufre, pasa mal, trabaja por sueldos miserables en los incendios, esto no es admisible. Y si lo admite el presidente, el presidente será responsable", ha señalado para asegurar que había hablado ayer con la exconsejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, para saber si le constaba que el hijo del consejero pertenecía a este conglomerado empresarial al que alude la información.

"Me consta que no había constancia ninguna de que el hijo del consejero de Medio Ambiente estuviera trabajando en esa empresa ni que él haya tomado decisión durante nuestra estancia en el Gobierno a ese respecto. Pero todo lo que se tenga que investigar se ha de investigar. Todo lo que se tenga que investigar se ha de investigar", ha finalizado.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, éste es un ejemplo más del "bipartidismo corrupto". "PP y PSOE son lo mismo. Aquí llevan 40 años. Solo hay que recordar como acabaron los gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Llevan cargando con corrupción con el desastre en el que han convertido a este país 40 años", ha continuado.

En este punto, ha recordado que "en meses" empezará los juicios, como el de Castilla y León, en alusión a la vista, en este caso, por la 'Trama eólica', "la trama más grande" de la Comunidad. "Son lo mismo", ha concluido.

Desde Soria ¡Ya!, su portavoz José Ángel Ceña, ha asegurado que desconocía la información pero que "de ser los hechos así toda la responsabilidad es exigible". "De hecho, yo creo que ya debería haber dimitido por responsabilidad. Creo que está absolutamente sobrepasado. A lo mejor debería haber dimitido ya en 2022 con el incendio de la Culebra. Y desde luego, esta cuestión la desconozco, pero que se lleven a cabo las comprobaciones oportunas y que entre el código ético, pero también la fiscalía", ha argumentado.

Por último, desde el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz Ricardo Gavilanes también ha apuntado que desconocía la información, para precisar que lo que sí le constaba era que el hijo de Suárez-Quiñones es "abogado en ejercicio en León". "Eso es lo que me consta, pero desconozco la noticia", ha apuntado.