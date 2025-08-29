Igea pide elecciones para abordar con "presupuesto" y "acuerdo" la recuperación de zonas afectadas

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha pedido al presidente de la Junta que convoque elecciones para abordar con "presupuesto y acuerdo político" la recuperación de las zonas afectadas.

"Esta Comunidad necesita presupuesto para afrontar este riesgo. Y acuerdo político. Y usted no tiene ni presupuesto ni acuerdo político. Y lo que tiene que hacer es convocar elecciones para que haya un presupuesto a la mayor brevedad posible que pueda afrontar las desgracias que hay en esta Comunidad debido a su incompetencia. Usted tiene un gobierno de incompetentes y un partido de sinvergüenzas", ha señalado durante su intervención en el Pleno Extraordinario que se está celebrando sobre la gestión de la Junta en los incendios.

Igea ha comenzado su intervención con una crítica a la llegada del jefe del Ejecutivo autonómico, que ha estado acompañado en su entrada al hemiciclo por dirigentes 'populares'. "Hoy a la ola de calor le ha sustituido una ola de bochorno", ha ironizado para dar la bienvenida, también de forma irónica, al consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones.

"2022, 60.000 hectáreas, los incendios de sexta generación, lo extraordinario, lo inesperado. 2025, ¿200.000? ¿Serán 200.00? Lo inesperado, los incendios de sexta generación, la misma cantinela. Mire, usted, señor Quiñones, es un incompetente. Y usted está hoy aquí no por lo que habla, está aquí por lo que calla, está aquí por lo que calla", ha espetado.

Igea ha recordado que fue Mañueco el que decidió "asumir la responsabilidad" al "esconder al incompetente", en sus palabras, del consejero de Medio Ambiente. "Ustedes han venido hoy de gala aquí, pero ustedes no miran a los ojos a la gente de esta comunidad. No saben lo que han pasado. No saben lo que han pasado los brigadistas, los bomberos, la gente que está hoy sufriendo aquí para venir aquí a hacer una escenografía de gala en un día como hoy. No tienen ustedes vergüenza. Vergüenza", ha finalizado.