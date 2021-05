Igea ve al Gobierno "peligrosamente autoritario" y señala que "cuando acaba el tiempo de la justicia empieza la tiranía"

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que ve al Gobierno central "peligrosamente autoritario" y ha señalado que "cuando se acaba el tiempo de la justicia empieza el de la tiranía" ante la posibilidad de que se apruebe finalmente indultos a los presos del 'procés' tras el fallo en contra del Tribunal Supremo.

"Sería inadmisible, es un gesto más de un Gobierno autoritario, de un Gobierno que no cree en los controles, en la justicia, de un Gobierno que dice cosas tan estrambóticas como que la justicia es asimilable a la venganza, cualquier presidente de la UE que calificase a los tribunales de vengativos debería dimitir", ha señalado el vicepresidente de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Igea ha recordado que en el Pleno de las Cortes de Castilla y León había procuradores de la oposición que se "rasgaban las vestiduras" por "decir que un informe del Procurador del Común es falto de rigor" y "esa misma gente, en Gobierno, llama venganza a lo que hace un órgano supremo de jueces".

"Donde no hay justicia no hay libertades, no hay derecho, no hay democracia y este país no se puede permitir que esto suceda, las leyes están para cumplirse, quien interpreta el cumplimiento de las leyes es la justicia, se pone en cuestión la esencia misma de la democracia", ha zanjado.

