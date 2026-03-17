Iglesia en Castilla avanza en los preparativos para su gran Asamblea eclesial con la elaboración del 'Documento 0'

Un momento de la formación. - ARCHIDIÓCESIS

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iglesia en Castilla avanza en los preparativos para su "gran" Asamblea eclesial, que reunirá en Ávila el primer fin de semana de mayo a más de 300 fieles de nueve diócesis bajo el lema 'Renovados para la misión'.

En concreto, el pasado sábado se reunió en Valladolid la Secretaría de la Asamblea para comenzar a elaborar el llamado 'Documento 0', semejante al instrumentum laboris que se utiliza en el Sínodo, señala la Archidiócesis a través de un comunicado.

A partir de este documento trabajarán en círculos menores -de no más de 15 integrantes- los participantes en este "gran acontecimiento eclesial" para votar las distintas propuestas y elaborar el documento final, cuyo contenido se ofrecerá al término de la Asamblea como "pistas para el camino" sinodal al conjunto de la Iglesia española y, en concreto, a estas iglesias particulares de esta tierra de Castilla.

Este 'Documento 0', que será presentado durante la apertura de la Asamblea, se ha redactado a partir de las aportaciones que han hecho llegar las nueve diócesis a la Secretaría, por lo que esta ponencia inicial representa las distintas realidades de la Iglesia en Castilla.

Estas aportaciones son fruto, a su vez, del discernimiento compartido entre laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes y diáconos durante una fase previa, de ámbito diocesano, llevada a cabo en los últimos meses a partir de un documento preparatorio que recoge el trabajo que han realizado previamente los arzobispos, obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla, en los dos años precedentes, completando así con esta Asamblea el itinerario propuesto al estilo del Papa Francisco: reconocer, interpretar, elegir.

Un documento que está dividido en tres grandes bloques: la conversión pastoral, la renovación del estilo pastoral y la reforma de las estructuras evangelizadoras y misioneras actuales, añade.

FORMACIÓN DE FACILITADORES

La gran Asamblea eclesial de Iglesia en Castilla replicará la forma de trabajar empleada en el Vaticano durante el reciente Sínodo de los Obispos, siguiendo el modelo conocido como "conversación en el Espíritu".

Por este motivo, también el pasado sábado en Valladolid, se ha llevado a cabo una formación a quienes ejercerán como facilitadores de esta conversación en cada uno de los círculos menores en los que se dividirán los participantes durante el desarrollo de la Asamblea para trabajar el citado 'Documento 0' y reflexionar sobre las propuestas que en él se recojan.

Entre los facilitadores de la conversación en el Espíritu, un modelo que combina oración, escucha y diálogo, se encuentran representantes de las distintas diócesis que conforman Iglesia en Castilla, con una presencia mayoritaria de laicos. De hecho, los laicos tendrán una representación mayoritaria entre los participantes de la propia Asamblea.

CRECIENTE INTERÉS POR LA ASAMBLEA

La gran Asamblea eclesial 'Renovados para la misión' supondrá un hito en la aplicación en España del Sínodo. Está prevista la participación de observadores de la Conferencia Episcopal Española (CEE), así como de otras diócesis vecinas.

Además, y coincidiendo con el lanzamiento de la nueva página web www.iglesiaencastilla.es, la Asamblea está suscitando un "creciente interés en medios de comunicación internacionales y especializados, como Vatican News, el portal digital de información de La Santa Sede".

Iglesia en Castilla es un grupo de trabajo formado por las archidiócesis de Burgos y de Valladolid y las diócesis de Ávila, Ciudad Rodrigo, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

Despliega su actividad pastoral, celebrativa, caritativa y asistencial en un territorio donde viven cerca de dos millones de personas. Una actividad que se articula a través de más de 3.700 parroquias, 121 monasterios y más de 400 centros diocesanos, finaliza el comunicado.