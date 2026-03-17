La iglesia de San Pablo acoge el sábado el V Concierto de Marchas Procesionales de la EMMVA con tres estrenos

Coro y banda municipal de música de Valladolid EMMVA. - EMMVA

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Banda y Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid EMMVA celebran este sábado ,21 de marzo, el V Concierto de Marchas Procesionales 'Auto de Pasión - Lux Aeterna' que se enmarca en el Auto de Pasión de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz de Valladolid.

El concierto, en la iglesia conventual de San Pablo a las 19 horas, reunirá sobre el escenario a compositores y autores cuyas obras forman parte del presente de la música procesional con tres estrenos absolutos en Valladolid y la participación como compositor invitado de José Vélez García.

La primera parte del programa incluirá los tres estrenos absolutos dentro del patrimonio musical procesional vallisoletano, firmados por Agustín Achúcarro Montero, Alejandro Merlo Luquero y Daniel Blasco y Eugenio Gómez.

A estas obras se suma 'Lux Aeterna', de Eugenio Gómez García y Pablo Toribio Gil, que celebra su décimo aniversario.

El concierto contará como compositor invitado con José Vélez García, uno de los nombres más influyentes y programados de la música procesional contemporánea, autor de marchas como 'Jerusalén', 'Mesopotamia', 'Tierra Sagrada', 'Alma' o 'Pasos Murcianos.

Vélez se suma así a los compositores invitados que han participado en ediciones anteriores, entre los que figuran Abel Moreno, Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros y Víctor Manuel Ferrer.

El compositor dirigirá personalmente la interpretación de su música en la segunda parte del programa.