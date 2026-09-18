Iglesias se despide como presidente de la Diputación de Salamanca tras 15 años: "Un viaje maravilloso y extraordinario".

SALAMANCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Javier Iglesias se ha despedido como presidente de la Diputación de Salamanca tras 15 años, que ha resumido como "un viaje maravilloso y extraordinario". El político 'popular' ha compartido un desayuno informal con los medios de comunicación de la provincia, a los que ha alabado como "parte fundamental del Estado de Derecho y la democracia".

Iglesias, tras aceptar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, continuará su trayectoria política e institucional como senador autonómico. Con esta decisión, inicia una nueva etapa después de más de quince años al frente de la institución provincial, lo que ha resumido como "un viaje maravilloso y extraordinario".

El político ha añadido, además, que esos 15 años le convierten en "el decano de los presidentes de Diputación de España", título que comparte con el presidente de la Diputación de Jaén. "Empezamos en el año 2011 los dos porque en 2019 hubo mucho cambio en España por la situación política, pero no aquí". "No es habitual, por lo menos en la provincia de Salamanca, un mandato tan largo. Debe ser porque me encuentro cómodo y yo creo que en esa comodidad vosotros habéis tenido mucho que ver. Por lo tanto, el día de hoy es de agradecimiento, de gratitud, me conmueve sinceramente vuestra presencia", ha añadido.

Javier Iglesias ha resaltado también que a ningún político le debe molestar que se le pregunte, que se le pida información y que se le pidan aclaraciones. "Yo, al menos, lo he intentado. Y cuando veo lo que está pasando muchas veces en nuestro país, quizá echas de menos ese espíritu crítico que debéis tener desde los medios de comunicación y os animo a que sigáis teniéndolo para hacer una sociedad más justa, una sociedad en la que cabemos todos, pero en la que el ciudadano tiene derecho a saber toda la información y ejercer el contrapeso a través de los medios de comunicación, el contrapeso al poder", ha indicado.

Emocionado durante algunos momentos en los que ha tenido que hacer una pausa para reprimir las lágrimas, el dirigente del PP ha recordado sus inicios, durante unos años muy complicados. "Cuando llegamos a la Diputación había una crisis económica fortísima y la situación era complicada", ha insistido.

Sin embargo, Iglesias ha subrayado que siempre ha procurado "tener esa mano amable, esa mano tendida", en referencia a su deseo siempre de facilitar el trabajo de los medios de comunicación, "dentro de lo posible, que no ha sido fácil muchas veces".

A este respecto, Iglesias entiende que "una sociedad es más justa cuando está mejor informada", al tiempo que ha incentivado el "espíritu crítico" de los medios y ha reconocido que nunca ha "evadido una pregunta" y nunca se ha "sentido mal por las preguntas realizadas, jamás".

Por esta razón, el presidente ha reconocido que los periodistas tienen la legitimidad de inquirir, analizar, preguntar y discrepar. "A mí me encanta tener la oportunidad de expresarme, de decirlo, de hablar y me he sentido realmente siempre muy acompañado por vosotros", ha añadido dentro de ese discurso laudatorio de la función de los medios de comunicación.