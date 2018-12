Iglesias pide a Cs que opte por la estabilidad en Salamanca con el nuevo alcalde

Actualizado 10/12/2018 12:57:45 CET

SALAMANCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Salamanca, Javier Iglesias, ha pedido este lunes a los dirigentes de Ciudadanos que opten por "la estabilidad y por la tranquilidad" para la ciudad de Salamanca con la investidura del nuevo alcalde.

A la espera de que haya nuevo regidor tras la anunciada salida del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco para centrarse en sus opciones a la Presidencia de Junta de Castilla y León será el primer teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, el que tome el bastón de mano en funciones.

Con posterioridad, tendrá que celebrarse un nuevo pleno para elegir al regidor para los últimos meses de legislatura, una decisión para la que tendrá que haber mayoría y se da la situación de que ningún grupo político cuenta por su cuenta con ese número de ediles.

Por ello, el presidente provincial del PP mantuvo el pasado miércoles una primera conversación con el portavoz del Grupo de Ciudadanos, Alejandro González Bueno, un encuentro que fue "en tono adecuado y constructivo", según Iglesias.

Ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con la formación naranja, Iglesias ha recordado que con la puesta en marcha del último mandado ambos partidos llegaron a "un acuerdo de legislatura", lo que permitió a Fernández Mañueco tomar posesión de la Alcaldía y dar "importantes frutos" desde entonces.

Por ello, ha argumentado que los 'populares' "no ven razón" para no continuar con el pacto con Ciudadanos para los meses que quedan hasta las elecciones municipales del mes de mayo y ha remarcado que la ciudad de Salamanca no está "ni para experimentos ni para una decisión no deseada".