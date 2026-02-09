Ignacio Sicilia Doménech encabeza la candidatura de Vox en Burgos

El cabeza de lista de Vox por Burgos, Ignacio Sicilia Doménech. - VOX

BURGOS 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Sicilia Doménech encabezará la candidatura de Vox a las Cortes de Castilla y León en la provincia de Burgos, que la formación ha presentado y que ha asegurado componen "hombres y mujeres comprometidos con la defensa de España, de Castilla y León y de los intereses reales de los burgaleses".

La candidatura está encabezada de nuevo en la provincia por Ignacio Sicilia Doménech, que repite tras lograr en 2022 uno de los dos escaños que Vox obtuvo en las Cortes. El otro lo ocupó Ana Rosa Hernando, que fue expulsada de la formación y pasó a ser procuradora no adscrita.

De esta forma, Sicilia se sitúa al frente de un equipo "preparado y decidido a poner fin a las políticas que han provocado el abandono del mundo rural, la despoblación de la provincia y la región, la pérdida de oportunidades para los jóvenes y el deterioro de los servicios públicos", ha señalado el partido de Abascal en un comunicado recogido por Europa Press.

Vox ha explicado que se presenta "como la alternativa firme frente al consenso de los viejos partidos y sus políticas fallidas" y ha añadido que concurre a los comicios con un proyecto "claro" de "defensa de la libertad, apoyo a las familias, protección del sector primario, impulso de la industria y rechazo frontal a cualquier forma de imposición ideológica que perjudique a los ciudadanos".

Tras Sicilia Doménech, completan la candidatura en los primeros puestos Marta Alegría Martínez, Javier Martínez Lozano y María Alejandra Medina Sanz.

Vox Burgos ha esegurado que se afronta esta campaña "con determinación y responsabilidad" y con el objetivo de llevar una "voz valiente y sin complejos" a las Cortes de Castilla y León, "defendiendo a quienes producen, trabajan y sostienen esta tierra".

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Sicilia nació en Burgos en 1970, se crió en Pampliega y es diplomado en Empresas y Actividades Turísticas por la Universidad de Burgos. Cuenta con una trayectoria profesional vinculada al ámbito económico y al conocimiento del tejido productivo y social de la provincia, con una especial sensibilidad hacia el desarrollo del medio rural y el impulso de iniciativas locales.

Tras haber ejercido como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León durante la pasada legislatura, Sicilia Doménech vuelve a encabezar la candidatura a las Cortes autonómicas "reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses de Burgos y del conjunto de la Comunidad".

Por su parte, Marta Alegría Martínez es licenciada en Derecho, ha desarrollado una amplia labor profesional en el ámbito jurídico, con especialización en Derecho Civil, Penal, Laboral, Administrativo y Extranjería. Durante más de 20 años ha colaborado activamente con la Sociedad Filarmónica de Burgos, combinando su perfil técnico con una destacada implicación cultural. Es vocal del Comité Ejecutivo Provincial de VOX en Burgos.

Javier Martínez Lozano, de 47 años, casado y padre de dos hijos, es auxiliar técnico en automoción y especialista de producción en una empresa de la ciudad de Burgos. A lo largo de su trayectoria ha estado estrechamente vinculado al ámbito sindical, llegando a desempeñar el cargo de secretario provincial de la Federación de Sindicatos Católicos-Sindicato Obrero Independiente (FSC-SOI), lo que le ha permitido adquirir una sólida experiencia en representación y defensa de los trabajadores.