El II Congreso de Educación Católica Educar Merece la pena reúne a profesores de 45 centros de toda España en Valladolid

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, inaugura el II Congreso de Educación Católica Educar Merece la pena - UCAV

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León (EUM Fray Luis de León) han inaugurado el II Congreso de Educación Católica bajo el título Educar merece la pena, una cita que reúne a profesores de 45 centros educativos y universidades públicas y privadas de toda España durante este fin de semana en el Colegio San José de Valladolid.

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, ha inaugurado el congreso con una carta del Cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, centrada en la dignidad como don, responsabilidad y desafío y en la que se explica que "educar no se limita a transmitir conocimientos, sino sobre todo a exaltar la dignidad de la persona humana".

Además, ha transmitido su deseo de que el congreso alcance sus objetivos, construya redes educativas que prioricen la dignidad de la persona y, sobre todo, que los frutos permanezcan en el futuro.

Tras compartir este mensaje, el prelado vallisoletano ha enviado un mensaje a los asistentes en referencia a la relevancia de la vocación al asegurar que es "muy importante que los educadores y maestros vivan su oficio como una vocación".

Por su parte, la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ha destacado la implicación en la formación de maestros católicos, puesto que es "fundamental" que los educadores tengan una formación técnica y también en el ámbito religioso, de la ética y de la antropología cristina.

Además, ha agradecido y felicitado a la EUM Fray Luis de León, centro adscrito a la UCAV, por la organización de este congreso, mientras que la directora de EUM Fray Luis de León, María Carmen Madridha, señalado que la educación tiene unas "carencias muy grandes".

"Le falta lo que le ha caracterizado siempre. La educación no solo es transmitir conocimientos, tiene una parte humana por debajo de la dignidad de la persona que es mucho más importante que eso", ha reflexionado, y eso lo hacen las personas en el contacto tú a tú, es decir, profesores con una calidad humana grande que reciben a los alumnos y están en contacto con ellos.

La exviceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Alicia Delibes Liniers, ha sido la encargada de la conferencia inaugural bajo el título 'El suicidio de Occidente. La renuncia a la transmisión del saber', haciendo referencia a su libro.

En ella ha explicado que la transmisión de los conocimientos y los valores parece que "ya no interesan" y ha reflexionado sobre cómo se ha llegado al momento actual "en el que parece que no importa ni la cultura ni la transmisión del conocimiento".

El congreso, que cuenta con la colaboración con la Universidad de Navarra, la Universitat Abat Oliba CEU y la Universidad Católica de Valencia, se desarrollará a lo largo del fin de semana con diferentes mesas redondas y conferencias, como la del profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, José María Barrio, La escuela tiene remedio; o la de clausura, impartida por el filósofo, maestro, pedagogo y escrito Gregorio Luri, La escuela, entre lo bueno y lo nuevo.