El II Mundial de Micro Abierto de Poesía reunirá a cien poetas en Valladolid con Yon González como premiado. - ASOCIACIÓN CULTURAL ESTACIÓN DEL NORTE

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza Zorrilla de Valladolid volverá a convertirse el próximo 17 de octubre en el epicentro mundial de la lírica con la celebración del II Mundial de Micro Abierto de Poesía.

La cita, impulsada por la Asociación Cultural Estación del Norte con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, Aquavall, la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), la Junta de Castilla y León, Meliá Recoletos y la Fundación Caja Rural de Zamora, congregará a un centenar de participantes seleccionados entre cerca de 2.000 inscripciones.

El certamen contará con la presencia especial del actor y modelo Yon González, quien será el encargado de anunciar a los semifinalistas, realizará una interpretación poética y recibirá el Premio Verso Suelto. Este galardón, que se entrega por primera vez en esta edición, busca reconocer a personalidades que, desde su propia disciplina artística, contribuyen a mantener viva la fuerza de la palabra y transmiten emociones al público, destacando también la vinculación del intérprete con adaptaciones literarias como 'Memento Mori', 'La catedral del mal' y 'Los herederos de la tierra'.

La valoración de los textos recaerá en un jurado de reconocidas figuras literarias integrado por el escritor vallisoletano César Pérez Gellida y por los representantes de la poesía urbana Defreds, Redry y Miguel Gane, equipo que se completa con Juliet Kentt, ganadora de la primera edición del certamen.

Las intervenciones de los cien clasificados se desarrollarán a lo largo de la jornada del sábado en dos bloques horarios, de 10.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, disponiendo cada poeta de dos minutos para recitar sus obras inéditas.

Como principal novedad metodológica de esta segunda convocatoria, los concursantes podrán elegir entre recitar desde el atril o emplear la modalidad de micrófono en mano para desplazarse libremente por el escenario durante las eliminatorias. La primera etapa consistirá en una puntuación numérica tras la cual se anunciará a los semifinalistas en torno a las 19.30 horas, momento a partir del cual el jurado deliberará para seleccionar a los finalistas y al vencedor.

El ganador de este certamen para mayores de 16 años recibirá un premio de 3.000 euros y, al igual que los finalistas, verá publicada su obra en un libro editado por la UEMC para impulsar su visibilidad. Además, la organización se reservará el derecho no exclusivo de divulgar las obras premiadas durante los doce meses posteriores, dando continuidad al impacto de una cita que en su anterior edición superó las mil personas de público y acumula cerca de seis millones de visualizaciones en redes sociales.