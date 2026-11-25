Pino, durante su intervención. - JCYL

ÁVILA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha asistido este miércoles en El Tiemblo (Ávila) al acto de entrega de la segunda edición de los Premios Leader de Castilla y León, unos galardones que reconocen 16 iniciativas empresariales, sociales e institucionales y trayectorias personales vinculadas al desarrollo económico y social del medio rural de la Comunidad.

Esta convocatoria ha recibido un total de 104 candidaturas presentadas por personas, empresas, entidades e instituciones de Castilla y León con el objetivo de distinguir el emprendimiento, la innovación y la creación de empleo, así como proyectos relacionados con la actividad económica y la prestación de servicios.

La celebración del acto en El Tiemblo, una de las localidades afectadas por los incendios forestales del pasado verano, pretende reconocer la actividad de las personas, empresas e instituciones de las zonas rurales perjudicadas.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de la categoría 'Pyme Rural Leader', que distingue una iniciativa empresarial de cada una de las nueve provincias para ampliar la representación territorial e incluir proyectos de distintos sectores y comarcas.

En Ávila, el reconocimiento ha recaído en Morcillas de Sotillo, iniciativa impulsada por Cristina Díaz Sánchez Fuentes en Sotillo de la Adrada (Ávila) por recuperar un legado familiar y transformarlo en un proyecto empresarial; en Burgos, en CTR Puentedura por el Hotel Rural Bioclimático Sabinares del Arlanza, en Puentedura (Burgos), por su modelo de turismo sostenible y eficiencia energética, y en León, en Grupo Gordón Ferrero, con sede en Jiménez de Jamuz (León), por integrar actividades ganaderas, agroalimentarias, vitivinícolas, gastronómicas y turísticas.

En Palencia, la empresa distinguida es System Lonch, ubicada en Torquemada (Palencia), por su actividad industrial en el procesado, envasado y logística de productos cárnicos y su apuesta por la innovación, la tecnificación y la eficiencia energética; en Salamanca, Carlos Martín Vicente por El Roble Glamping, en Lagunilla (Salamanca), por un alojamiento rural integrado en un bosque de robles que impulsa una nueva actividad económica, y en Segovia, Cárnicas Tabladillo, empresa familiar con más de 50 años de trayectoria especializada en el cochinillo, por su contribución a la industria agroalimentaria y la proyección de la gastronomía segoviana.

Por su parte, en Soria ha sido premiada la firma familiar Hijos de Javier García del Valle, de San Esteban de Gormaz (Soria), con más de un siglo de actividad harinera, por combinar tradición, innovación y sostenibilidad; en Valladolid, Herederos de Félix Sanz (Quesería Campoveja), de Serrada (Valladolid), por su elaboración artesanal de quesos de oveja y su apuesta por la diversificación y la eficiencia energética, y en Zamora, Andurina, de Peñausende (Zamora), por la elaboración artesanal de alimentos, repostería y catering, así como por la diversificación de sus servicios y su capacidad para generar empleo.

En la categoría 'Jóvenes con Futuro Leader', el galardón ha sido para Rodrigo Quevedo García, promotor de Clínica Arlanza, en Lerma (Burgos), por impulsar un proyecto sanitario con apoyo del programa Leader que apuesta por el emprendimiento joven, la innovación, la creación de empleo y la prestación de servicios en el medio rural.

Asimismo, el 'Premio Pueblos Vivos Leader' ha sido concedido al Ayuntamiento de Gordoncillo (León) por una trayectoria de más de 25 años vinculada al desarrollo rural y por su estrategia de recuperación del patrimonio, promoción de la cultura, conservación de la naturaleza y participación ciudadana.

El 'Premio Social Plus Leader' distingue al Ayuntamiento de Valdepolo (León), que, junto con la Junta Vecinal de Quintana de Rueda y Afadeva, ha impulsado un Centro de Día para personas con Alzheimer, demencias y dependencia como ejemplo de cooperación e innovación social que mejora los servicios disponibles y facilita la permanencia de la población en el territorio.

Por otro lado, el 'Premio Cooperación Leader' reconoce al proyecto Museos Vivos, una iniciativa nacida en 2018 y coordinada por ADRI Valladolid Norte que utiliza nuevas tecnologías para facilitar el acceso a museos y centros de interpretación del medio rural durante los 365 días del año.

En la categoría 'Comunicación Leader', la premiada es Cristina Carro García, periodista especializada en información agraria, agroalimentaria y desarrollo rural, directora y presentadora del programa 'Surcos', por su labor de divulgación y visibilización de agricultores, ganaderos, cooperativas, emprendedores y proyectos vinculados al territorio.

El 'Premio Una Vida Leader' ha recaído en Mercedes Molina Ibáñez, catedrática emérita de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, por más de cuatro décadas de investigación, docencia y trabajo en favor del desarrollo rural, la metodología Leader y el aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio, con especial atención a la lucha contra la despoblación.

Por último, esta edición incluye una mención especial a Felipe González de Canales López-Obrero, ingeniero técnico agrícola y agricultor, en reconocimiento a sus más de seis décadas de trayectoria vinculada al desarrollo rural, la formación y el asociacionismo agrario.

Castilla y León cuenta actualmente con 44 Grupos de Acción Local (GAL), cuyas estrategias de desarrollo alcanzan a 2.214 municipios, prácticamente el 98 por ciento del territorio de la Comunidad, donde gestionan actuaciones de diversificación económica y de apoyo a iniciativas rurales