La III Feria del Comercio Segoviano reunirá a 31 comercios en la plaza Mayor

El gerente de la Cámara de Comercio, José Encinas (izda); la concejala Berta Migueláñez; la presidenta de Comercio Amigo, Esther Delgado, y el presidente de Fecose, Alberto García. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA, AGOSTO 27 (EUROPA PRESS)

La III Feria del Comercio Segoviano, 'El corazón de nuestra ciudad', reunirá el sábado, 29 de agosto, a 31 comercios locales en la plaza Mayor, desde las 11.00 hasta las 22.00 horas.

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Segovia. En la presentación del evento, la concejala de Comercio e Industria, Berta Migueláñez, ha señalado que "comprar en el comercio local es apostar por el empleo, por la cercanía, por nuestros comerciantes y por el futuro de Segovia".

La edil ha destacado que detrás de cada establecimiento "hay personas, familias, esfuerzo y proyectos que mantienen viva nuestra ciudad y sus calles" y ha añadido que la feria busca "sacar el comercio a la calle, acercarlo a vecinos y visitantes y favorecer nuevas oportunidades de promoción y venta" para los negocios participantes.

La feria se enmarca en el proyecto 'SegoImpulsa Comercio Segovia 2026', subvencionado por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Industria, Universidad, Empleo y Comercio. El presupuesto total de la iniciativa asciende a 78.253 euros, de los que 58.689 euros (el 75 por ciento) proceden de la subvención autonómica, mientras que los 19.563 euros restantes (el 25 por ciento) han sido aportados por el Ayuntamiento de Segovia.

Los 31 comercios participantes ofrecerán una propuesta con moda y complementos, calzado, artículos deportivos, decoración para el hogar, textil, librería y regalos, artesanía, cosmética natural, joyería artesanal y productos gourmet, además de miel, dulces, repostería y encurtidos, elaborados y comercializados por emprendedores y pequeños comerciantes de la ciudad. El área municipal de Comercio ha diseñado 2.500 bolsas que se entregarán con cada compra realizada en los distintos puestos.

Durante la presentación, Migueláñez ha estado acompañada por el presidente de la Federación de Comercio de Segovia (Fecose), Alberto García; la presidenta de Comercio Amigo de Segovia, Esther Delgado, y el gerente de la Cámara de Comercio, José Encinas, quienes han destacado la importancia de este tipo de iniciativas para dar a conocer los establecimientos y productos locales.

Más allá del espacio comercial, la organización ha diseñado la jornada con actividades gratuitas para todos los públicos, como un fotomatón, fotografía 360 grados, toro mecánico y talleres infantiles de chapas y slime (gelatina de juguete), y ambientación musical con Raquel Vega Quartet y Ana Silva Trío.

Para la concejal de Comercio, la feria se ha planteado "para disfrutar en familia, conocer nuestros establecimientos, descubrir y adquirir productos y disfrutar una jornada diferente en el centro de la ciudad".

La edil ha subrayado también que "el comercio de proximidad genera empleo y actividad económica, contribuye a crear calles más vivas, barrios más dinámicos y una ciudad más cohesionada". Tras tres ediciones, la Feria del Comercio Segoviano se ha consolidado como punto de encuentro que combina ocio, cultura y compras en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.