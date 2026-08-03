III Festival Tierras del Renacimiento llevará la música de 'Solistas de Madrid' a Paredes y Cisneros el 7 y 8 de agosto

Presentación del III Festival Tierras del Renacimiento. - DIP PALENCIA.

PALENCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Festival 'Tierras del Renacimiento' llevará la música de los intérpretes del colectivo musical 'Solistas de Madrid' a las localidades palentinas de Paredes de Nava y Cisneros con el objetivo de "acercar al público local la mezcla de música y patrimonio", como han destacado desde la Fundación Cardenal Cisneros durante la presentación.

Este año, como novedad, se incorpora a la agrupación la voz del barítono solista José Manuel Conde y junto a piezas clásicas y populares se estrenará una obra compuesta para el festival, Organizado por la Fundación Cardenal Cisneros, con el apoyo de la Diputación y de los ayuntamientos de Paredes de Nava y Cisneros.

Este festival se va a desarrollar los próximos 7 y 8 de agosto y el primero de los recitales será a las 20 horas, en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava. El segundo concierto se celebrará al día siguiente, sábado 8 de agosto, a la misma hora, en la Iglesia de San Facundo de Cisneros.

Para ambas citas, la agrupación 'Solitas de Madrid' ha preparado un programa que contará con una selección de piezas barrocas de Teleman y Bach, así como varios temas populares de la zarzuela, la copla y el pasodoble.

Además, se estrenará 'Neblinas Matinales', una pieza de Consuelo Díaz sobre un poema del escritor José Jiménez Lozano, realizada por encargo de la Fundación Cardenal Cisneros. Las versiones y arreglos del repertorio están firmadas por Jesús Ángel León.