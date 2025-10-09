El III Foro de Bioeconomía invita a "no dejar pasar trenes" para Soria y CyL con sus recursos naturales

El presidente de la diputación de Soria intervnien en el III Foro de Bioeconomía de Castilla y León. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El III Foro de Bioeconomía de Castilla y León ha arrancado este jueves en el Espacio Santa Clara de Soria con el objetivo de invitar a "no dejar pasar trenes" para la provincia y la Comunidad con sus recursos naturales.

La jornada inaugural ha contado con la intervención del director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICECYL), Augusto Cobos, quien ha señalado que el foro supone la consolidación de un proyecto que surgió "hace cuatro años para convertir a Soria en un referente en el ámbito de la bioeconomía y poder desarrollar a través de este punto de encuentro nuevos modelos económicos y nuevos planteamientos de viabilidad económica".

Cobos ha destacado que se está trabajando en el diseño de las políticas de innovación, de políticas científicas que se recogen en una estrategia con un periodo temporal de 2021 a 2027. En este sentido, ha subrayado la importancia del sector rural y el alimentario en la Comunidad.

El director general del ICECYL ha incidido en la importancia del cambio climático y de todas las cuestiones vinculadas a la biodiversidad y el cuidado medioambiental, así como en la necesidad de transferir la innovación al ámbito empresarial, para lo que ha destacado la "transferencia, sostenibilidad y competitividad".

MEDIDAS EMPRESARIALES

Cobos ha puesto en valor actuaciones de sostenibilidad empresarial dirigidas a pymes de Castilla y León. "En seis meses hemos conseguido que dos tercios de las medidas se estén implantando, abarcando aspectos como la capacitación, sensibilización o financiación", ha manifestado.

Además, ha indicado que se acaban de incluir "dentro de las líneas de ayuda al fomento de la innovación, el que las empresas que quieran obtener un sello certificado de sostenibilidad, cuenten con ayudas de hasta el 70 por ciento para el proceso de consultoría y adquisición del certificado.

Por último, ha recordado que se está trabajando en proyectos de emprendimiento con una aceleradora vertical especializada en bioeconomía que tiene su sede en Soria, "que abarca además todo el ámbito forestal en colaboración con Cesefor".

CAMINO POR RECORRER

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, ha coincidido en que el foro se consolida con esta tercera edición, y considera que la provincia tiene "todavía mucho camino para trabajar en el ámbito de la bioeconomía".

El director de Cesefor, Pablo Sabín, ha ejemplificado la importancia del foro para "generar valor añadido en la tierra", con el reto de conseguir "ser tractores de actividad", como en la construcción, donde hay países que utilizan cada vez más la madera en nuevos edificios.