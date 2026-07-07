El III Foro CyL MICE da a conocer en Ávila la oferta de turismo de reuniones e incentivos a más de 170 profesionales

ÁVILA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El III Foro Castilla y León MICE, organizado por la Junta en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila con el título 'Organización, emoción, conexión', reúne a más de 170 profesionales en el Palacio de Congresos Lienzo Norte de la ciudad al sector turístico para poner en valor la oferta del turismo de reuniones y viajes de incentivo de la Comunidad con el objetivo de profesionalizar, compartir conocimiento y favorecer las relaciones comerciales.

El director general de Turismo, Iñaki Sicilia, ha participado este martes en este foro que subraya la importancia de fortalecer el tejido empresarial e impulsar la colaboración institucional y el apoyo a los empresarios desde la colaboración público-privada, como una iniciativa necesaria para favorecer el rendimiento productivo y el posicionamiento de la Comunidad.

Un segmento, el del turismo de reuniones e incentivos, que ha calificado de "importante" por su contribución a la promoción del destino y por su papel como dinamizador de la economía local, por su capacidad de desestacionalización y su alto impacto económico.

Entre los asistentes al foro destaca la presencia de líderes de la Comunidad en este ámbito, como los Conventions Bureaux de las capitales de provincia, agencias de receptivo del sector, hoteles, bodegas, representantes, en general, de espacios y empresas con oferta MICE y actividades para viajes de incentivos.

Sicilia ha destacado que el turismo MICE es uno de los segmentos con más potencial de crecimiento dentro de la industria turística. Según el informe del Spain Convention Bureau, la industria de reuniones generó en 2025 un volumen de negocio en España de 14.830 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,7 por ciento respecto a 2024.

El número de viajeros alcanzó los 10,67 millones, además el gasto medio diario del turista de negocios fue de 388,5 euros, de forma que triplicó casi el del turista vacacional. Estas cifras resumen el potencial de España en este modelo turístico marcado por la desestacionalización, y en el que España ocupa la tercera posición mundial.

PONENCIAS Y MESAS REDONDAS

La tercera edición del Foro Castilla y León MICE con el lema 'Organización, emoción, conexión', abordará la importancia de este sector desde las nuevas tendencias en la organización de eventos, congresos y viajes de incentivo, la captación de la oferta y el valor diferencial de Castilla y León con un amplio programa de ponencias y mesas redondas que contarán con la participación de profesionales de reconocido prestigio que compartirán sus conocimientos de esta industria.

La primera de las mesas redondas versará sobre 'Las grandes claves de las candidaturas para la organización de un congreso'. Estará moderada por Fernando de Patrocinio, jefe de la División de Actividades y Promoción Turística de Fundación Siglo, y contará con la participación de representantes de destacadas sociedades médicas tales como Jaume Pros, director Ejecutivo Adjunto de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) e Isabel Chacón, directora técnica y de comunicación de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA); así como con Begoña Caletrío, gerente del Convention Bureau de Salamanca, y Gonzalo Baró, CEO y fundador de la empresa de organización de congresos BSJ.

La Jornada proseguirá con la mesa redonda '¿Se puede planificar el futuro?', en la que se tratará sobre el futuro del sector MICE, tendencias, evolución, entre otros, que estará moderada por el CEO y socio fundador de Grupo Eventoplus, Eric Mottard, e intervendrán César González, CEO de una de las agencias lideres a nivel nacional del sector eventos, Somos Experiences; Joaquim Pintó, director de Eventscase y Padcelona; y Christoph Strieder, responsable del Convention Bureau de Zamora.

La siguiente mesa redonda, con el título 'Liderando el futuro: legado y sostenibilidad', que tratará sobre impacto positivo y propósito, estará moderada por Alberto Gómez Castillo, CEO de Eventsost, Sustainable Event, y contará con la participación de Rocío Lesmes Moltó, responsable del Departamento de Eventos y Protocolo; Grupo Social ONCE; Rodrigo González, director de Fervor Estudio e Iván Fernández Cebreiro, responsable del Convention Bureau de Segovia.

A continuación intervendrá Ander Bilbao Sorensen, CKO de la multinacional de la comunicación Beon Worldwide, además de speaker motivacional, con la ponencia 'Conexión sin excusas', en la que hablará de motivación personal y profesional y de cómo mejorarla a través de la innovación y la creatividad. Tras la ponencia, continuará la mesa 'Con P de Planificación y C de Conexión, desde la estrategia hasta el impacto real de los eventos', que estará moderada por Rafael Grande, Director de la Event Managers Association, participando Fernando Udaondo, Senior Specialist, Event & Sponsorship Manager de Vodafone; Pilar Jiménez. Senior Partner Marketing Lead Iberia & Events de SAGE; Diana Salcedo, Institutional Relations Project Manager de Laboratorios Cantabria Labs, y Andrés Virto, director de Madison Agency.

Finalizará el Foro con la mesa redonda '¿Organizamos un evento memorable?' Factores de éxito, moderada por la actriz, cómica y presentadora, Sara Escudero, en la que intervendrán Humildad Lema, Event Manager en BBVA; Isabel López Resina, Directora General en Santa Teresa; Javier Peña Martínez, Director del Convention Bureau de Burgos, y José Miguel Gimeno, Presidente de Travel Advisors Guild, vicepresidente de Foro MICE y CEO MT Global.

JORNADA PROFESIONAL

Por la tarde, el Foro será un espacio de diálogo para los profesionales asistentes con actividades de interacción, como un workshop, en el que participarán 25 agencias especializadas, organizadores de congresos y eventos, fundamentalmente de Madrid, mercado prioritario para el turismo MICE de Castilla y León, lo que permitirá a los participantes establecer conexiones profesionales, generar nuevas ideas y explorar potenciales colaboraciones.

Además, se estima que se superarán el millar de reuniones o encuentros comerciales durante la celebración de la cita, que da a conocer los recursos MICE de la Comunidad de primera mano, contando con un viaje de familiarización que recorre Ávila, el día previo al Foro, permitiendo a los participantes conocer la oferta de espacios y actividades de incentivos de la ciudad.