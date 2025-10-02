La III Gala del Comercio conmemora los dos años de SALdeCompras con 26,6 millones movilizados en Salamanca

SALAMANCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo ha acogido este jueves la III Gala del Comercio salmantino, donde el alcalde, Carlos García Carbayo, ha destacado el éxito de la plataforma SALdeCompras, que ha movilizado 26,6 millones en ventas en el comercio local desde su puesta en marcha hace dos años.

Además, ha registrado 526.347 operaciones, por lo que "es una herramienta que funciona y con la que los salmantinos están plenamente familiarizados", ha señalado el primer edil.

García Carbayo ha avanzado también los resultados de la segunda Ruta del Comercio, celebrada del 25 de agosto al 6 de septiembre, que ha permitido incrementar las ventas del comercio local en casi 157.000 euros respecto a los mismos días del año anterior, una iniciativa pensada para "visibilizar los establecimientos de toda la vida y redescubrir el mapa comercial que da carácter a Salamanca" ha indicado.

El alcalde ha recordado, además, que SALdeCompras continúa perfeccionándose "para adaptarse a las necesidades del sector y al turismo de compras", y ha incidido en su incentivo directo al consumo, ya que los clientes que compran en comercios adheridos obtienen una gratificación del 6 por ciento del total de la compra, canjeable en librerías, gimnasios o servicios municipales, dato que ha recordado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

"Es una forma muy tangible de decir 'gracias' a quienes eligen nuestras tiendas y de alimentar el círculo de confianza, consumo y empleo", ha señalado el alcalde.

La Gala del Comercio ha servido, por otro lado, para poner nombres y apellidos al esfuerzo cotidiano de los profesionales del sector con la entrega de varios galardones.

El reconocimiento a la trayectoria profesional ha sido para Joyería Cordón, Cortinas Emilio Paradinas y Nicolás Benito; el premio al relevo generacional ha sido par a Joyería Cid; el premio al comercio joven, para Pastelería Berretes; el de comercio más emblemático, para Confitería La Industrial, y e l premio en los mercados municipales ha sido para la Frutería Víctor y Elena.

El comercio más participativo en SALdeCompras ha sido Frutería Castilla y éste establecimiento también ha sido el comercio favorito del público.

En palabras del alcalde, estos premios "reconocen el talento, el trabajo y el compromiso de autónomos y pequeños empresarios que madrugan, arriesgan, innovan y atienden con una sonrisa".

La gala se ha enmarcado dentro III Semana del Comercio, organizada con el consenso de AESCO y ASECOV, y el apoyo de la Junta de Castilla y León, como han remarcado desde el Ayuntamiento salmantino.

"El comercio local es memoria, presente y futuro", ha subrayado García Carbayo, quien ha defendido que "genera empleo, cohesiona los barrios, reduce desplazamientos y ofrece una relación de confianza basada en el conocimiento, la escucha y el servicio. "Esa es su gran ventaja competitiva y nuestro mejor argumento para defenderlo entre todos", ha añadido.

El acto ha concluido con la intervención de Saturnina Moro, secretaria general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que ha subrayado el papel del comercio local como motor económico y social de Salamanca y ha señalado que la gala es un reflejo del espíritu emprendedor, la fortaleza y el compromiso diario de los comerciantes, que "construyen comunidad, generan empleo y mantienen vivo el pulso económico de Salamanca".

Moro ha recalcado también el compromiso de la Junta de Castilla y León con el comercio y ha puesto de relieve la colaboración entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y las entidades locales, como el Ayuntamiento de Salamanca, a la hora de apoyar el comercio de cercanía y proximidad.