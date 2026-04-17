El III 'SegoviUp' de emprendimiento empresarial, dedicado a la IA, aspira a susperar los 500 asistentes el 21 de mayo

La representante de IE Universidad, Luisa Barón; la diputada de Promoción Provincial, Magdalenda Rodríguez, y el organizador del evento, Miguel Ángel Reyes. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado la tercera edición de SegoviUp, evento sobre emprendimiento e innovación que dedicará la convocatoria a la inteligencia artificial y que aspira a superar los 500 participantes del pasado año.

El III SegoviUp se celebrará el 21 de mayo en el campus de IE University en Segovia, en el antiguo Convento de Santa Cruz la Real.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio Provincial, con la presencia de la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, la vicedecana de Coordinación de IE University, Luisa Barón, y el organizador Miguel Ángel Reyes.

Rodríguez ha subrayado el crecimiento del evento y ha recordado que en esta edición se desea "atraer a más startups, inversores y figuras destacadas del ámbito empresarial nacional e internacional".

El lema de esta edición es 'Inspirando a la inteligencia artificial', por el papel de la tecnología en los modelos de negocio y en la transformación del tejido empresarial.

La vicedecana de IE University, Luisa Barón, ha subrayado que "la inteligencia artificial no es una amenaza, sino la herramienta más potente para impulsar el ingenio humano, siempre que tenga propósito y ayude a resolver problemas antes imposibles".

El programa de la jornada incluye conferencias, mesas redondas, talleres y sesiones de mentoría, así como encuentros entre inversores y emprendedores. Como novedad, esta edición reforzará los espacios de conexión entre participantes para favorecer la creación de alianzas y oportunidades de colaboración.

La jornada concluirá con un concurso de presentaciones de startups y la entrega de premios a los tres mejores proyectos.

Entre los ponentes confirmados figuran el ex-presidente de Ciudadanos y abogado Albert Rivera; la fundadora y presidenta de South Summit, María Benjumea; el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y la consejera delegada de La Farm. Francesca Garrigues. También participarán los inversores Jesús Alonso y Nacho Alonso, así como el fundador de ElParking, Enrique Domínguez, y el CEO de Structurit, Javier de la Cuerda.

El evento también pondrá en valor el tejido empresarial de la provincia con asistencia de representantes de varias empresas locales: Innoporc, Drylock, Sevenreeds, Nanotech, Sostenplas, Cartonajes Juárez y Terrabuey.

El organizador de SegoviUp, Miguel Ángel Reyes, ha resaltado la importancia del encuentro presencial, "clave para impulsar ideas y cerrar acuerdos de alto valor".