La III Semana del Comercio reconocerá a nueve "emblemáticos" comercios de Salamanca

SALAMANCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha la III Semana del Comercio del 29 de septiembre al 4 de octubre con el reconocimiento a nueve "emblemáticos" comercios de la ciudad.

El concejal de Comercio del Ayuntamiento, Pedro Martínez, ha presentado este lunes 22 esta nueva edición de la iniciativa municipal que se llevará a cabo con el objetivo de "impulsar el comercio local, dando a conocer los productos y servicios que se ofrecen, poner en valor su actividad, conseguir a nuevos clientes o fidelidad a los de siempre".

Los nueve comercios que recibirán un reconocimiento especial en esta tercera edición de la Semana del Comercio por su trayectoria profesional serán la Joyería Cordón, Cortinas Emilio Paradinas y Nicolás Benito. El galardón de relevo generacional recaerá en la Joyería Cid. En la categoría de comercio joven recibirá el premio la Pastelería Berretes y la Confitería La Industrial será reconocida como el comercio más emblemático. Finalmente, la Frutería Víctor y Elena será premiada en la categoría de mercados municipales, y Frutas Castilla recibirá el galardón al comercio más participativo en SALdeCompras.

A estos establecimientos se le sumará el que obtenga el reconocimiento del público. Todos los salmantinos pueden votar por su comercio favorito a través del enlace https://forms.office.com/e/j3JDsHMdMj?origin=lprLink desde hoy y hasta el próximo martes 30 de septiembre.

Entre todas las personas que participen en esta votación se sortearán dos auriculares inalámbricos. Estos establecimientos recibirán el reconocimiento en la Gala del Comercio, que se llevará a cabo el jueves, 2 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro Liceo.

Durante la Semana del Comercio, una carpa itinerante recorrerá todos los barrios de la ciudad. En ella, además de recibir información sobre el programa SALdeCompras, la forma de participar, detalles sobre la nueva app, o de informar a vecinos y comerciantes sobre las ventajas de comprar en el comercio de proximidad, también se obsequiará a los usuarios que realicen compras en los comercios adheridos a SALdeCompras durante estos días.

Asimismo, en esta carpa se podrán canjear entradas para el concierto de Manuel Turizo (entrada doble por compras acumuladas de 250 euros o más en al menos dos comercios diferentes), el Ballet El Lago de los Cisnes y Luli Pampín (entrada individual por compras acumuladas de 150 euros o más en al menos dos comercios diferentes), por compras realizadas en establecimientos adheridos a SALdeCompras durante la Semana del Comercio. Todo ello sujeto a disponibilidad de existencias.