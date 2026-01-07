El ILC y las diócesis de León y Astorga invertirán 1,2 millones en preservar el patrimonio artístico

De izquierda a derecha: el obispo de León, Luis Ángel de las Heras; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el administrador diocesano de Astorga, Francisco Javier Gay y el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez. - EUROPA PRESS

La Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC) y las diócesis de León y Astorga destinarán 1,2 millones de euros en la preservación del patrimonio histórico y artístico de la provincia a través del Plan 'Iglesia Abierta', lo que supone un incremento del 20 por ciento respecto al periodo anterior.

En concreto, 600.000 euros serán aportados por la Institución provincial y otros tantos por las diócesis a partes iguales para las anualidades 2025 y 2026.

Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en la firma de la prórroga del convenio que regula el Plan 'Iglesia Abierta' entre ambas instituciones, en el que han estado presentes el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el obispo de la Diócesis de León, Luis Ángel de las Heras; el administrador diocesano de Astorga, Francisco Javier Gay y el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez.

Álvarez Courel ha señalado que la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC), renueva su compromiso con el patrimonio religioso de los pueblos de la provincia para preservar la "rica herencia arquitectónica, artística y cultural".

Tras agradecer la colaboración de las diócesis y de los ayuntamientos y juntas vecinales en este cometido, ha expresado que la defensa de la identidad de los pueblos leoneses requiere la unidad y la implicación de todos.

REPARACIÓN DE 52 TEMPLOS

Asimismo, ha recordado que gracias al anterior convenio se han iniciado obras de reparación en un total de 52 templos repartidos por todas las comarcas de la provincia, 26 en la Diócesis de Astorga y otros tantos en la Diócesis de León.

El objeto del convenio es establecer y articular la colaboración entre los obispados de León y de Astorga y la Diputación para la realización de obras de reparación necesarias para la conservación de aquellas iglesias y ermitas de titularidad eclesiástica que así lo requieran situadas en entidades locales de la provincia con una población inferior a los 20.000 habitantes.

De esta forma, se efectuará una convocatoria pública de ayudas dirigida a ayuntamientos y juntas vecinales para la selección de las intervenciones a financiar. La distribución de fondos se regirá por el principio de concurrencia competitiva y será una comisión técnica de valoración la encargada de examinar y valorar las solicitudes que se formulen.

Los trabajos se centrarán, especialmente, en la mejora de las cubiertas y estructuras de edificios religiosos que se encuentran en malas condiciones, así como en la restauración de bienes muebles del patrimonio eclesiástico, especialmente retablos.

"EL ALMA" DE LOS PUEBLOS

Luis Ángel de las Heras ha señalado que, en el contexto de la España vaciada, las iglesias, "más allá" de su valor histórico artístico, son "el alma" de los pueblos incluso para quienes no son practicantes.

En este mismo sentido se ha pronunciado Francisco Javier Gay, que ha destacado que detrás de cada templo hay personas, vecinos y gentes. "Para los pueblos su iglesia es su alma o su signo de identidad. No solo es el patrimonio cultural físico, sino que también está el patrimonio cultural inmaterial porque sus fiestas, sus celebraciones, sus costumbres, sus ritos son parte de lo que son ellos mismos. Retirar eso es retirar toda su historia y toda su vida", ha recalcado.

Por su parte, el titular provincial de Cultura ha incidido en que los representantes políticos tienen "la obligación moral y legal" de preservar un patrimonio que se erigen como "el corazón de los pequeños pueblos". Asimismo, ha hecho hincapié en que el nombre del convenio, 'Iglesia Abierta', no es casual, ya que recoge explícitamente que los inmuebles restaurados no solo mantendrán su uso religioso prioritario, sino que también podrán destinarse a actividades de tipo cultural y social por parte de las entidades locales.