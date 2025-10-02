El ILC impulsa la restauración de 40 pendones y yugos de campanas repartidos por toda la provincia leonesa

Yugo de campanas en una de las iglesias de la provincia de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 yugos de campanas y 10 pendones, elementos representativos de la cultura tradicional de las comarcas leonesas, podrán ser restaurados y reparados gracias a la convocatoria lanzada en 2024 por el Instituto Leonés de Cultura (ILC) y que retoma una de las líneas de subvenciones más características del organismo autónomo de la Diputación provincial.

El último Consejo Rector del ILC, celebrado el pasado viernes 26 de septiembre, dio luz verde a la resolución de dicha convocatoria. De este modo, se abordarán treinta restauraciones de yugos que supondrán un importe de 71.634 euros y diez de pendones, con un importe de 27.962 euros. Así, el importe total al que ascienden las subvenciones otorgadas es de 99.597 euros.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, ha recordado que tanto los pendones como los yugos de campanas son elementos "muy unidos a cada uno de los pueblos de León", cuyos vecinos los suelen considerar como algo "propio e identificativo", motivo por el cual en su momento se decidió retomar esta línea de subvenciones.

Además, ha explicado que, en esta ocasión, se han primado las restauraciones de pendones originales, a causa del valor que tienen y la urgencia de su arreglo por encima de la "creación de réplicas", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

No obstante, ha expresado que la intención del ILC es que la siguiente convocatoria, que se prevé publicar "lo antes posible", esté más centrada en las réplicas para poder acoger las peticiones que ahora han quedado fuera.