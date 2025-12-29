El ILC publica el tercer número de 'Feje', revista académica y divulgativa sobre historia, cultura y patrimonio leonés

Portada del tercer número de la revista 'Feje' sobre historia, cultura y patrimonio leonés, que se presentará mañana en el ILC. - ILC

LEÓN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha publicado el tercer número de 'Feje', la revista académica y divulgativa en torno a la historia, la cultura y el patrimonio de León que se presentará públicamente mañana a las 19.00 horas en la Sala Región, con entrada libre y gratuita.

Durante el acto intervendrán el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán; el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo y el coordinador de redacción de 'Feje', Jorge Martínez Montero.

Heredera de la histórica 'Tierras de León', revista que editara la Diputación Provincial desde el año 1961, 'Feje' pretende un acercamiento al estudio e investigación de todo tipo de temas relacionados con la tierra leonesa desde diferentes disciplinas como la Historia, la Etnografía, la Antropología, la Historia del Arte, la Geografía, la Filología, la Literatura, la Economía, la Biología, la Documentación o el Turismo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Así, en este nuevo número el lector se encontrará con artículos como el de Bonifacio Álvarez Lario en torno a la lápida funeraria vadiniense de Maisontina, descubierta en el valle de San Pelayo de Liegos y hoy expuesta en el Museo de León; mientras que Pablo García Cañón se adentra en un tema tan poco abordado como la violencia en la vida diaria (de género, homicidios, agresiones, robos) con su artículo 'Violencia en la cotidianeidad de la montaña occidental leonesa a lo largo del siglo XVI'.

A su vez, Ovidio Prieto Martínez analiza la portada principal de la iglesia del Señor San Salvador de Villamañán, y Aurelio Cebrián Abellán describe con pormenor el estado de Astorga en el Catastro de Ensenada. Javier Revilla Casado examina el aparejo leonés de canto rodado y ladrillo en el proyecto de Pedro Diz Tirado (1897) para las estaciones del 'Ferrocarril del Torío' (León-Matallana) y Juan José Gutiérrez Álvarez difunde la 'Digitalización del Archivo Concha Casado como puente entre su legado cultural y el futuro del patrimonio leonés'.

Por último, Aitor Álvarez-Santacoloma, Raquel Alonso-Redondo, Alejandro González- Pérez, Norma Yolanda Ochoa-Ramos, Giovanni Breogán Ferreiro-Lera, Ángel Penas y Sara del Río describen al detalle la bioclimatología de la provincia de León.

'¡EL MISTERIO DEL MILLÓN DE PESETAS!'

Además de varias reseñas bibliográficas, la revista cuenta con el apartado de 'Extras', dedicado a la divulgación, en este caso con el artículo '¡El misterio del millón de pesetas!', de Manuel González Álvarez.

Su resumen informa de que el 22 de mayo de 1939, "durante la despedida de la Legión Cóndor en el aeródromo de La Virgen del Camino de León, el generalmajor Wolfram von Richthofen, jefe de la Legión Cóndor, entregó al general Kindelán, jefe de la Aviación Española, un millón de pesetas recaudado entre todos los legionarios alemanes para que fuese repartido entre las familias de los aviadores del bando nacional caídos en la guerra (...). Pero... ¿dónde estaba depositado ese dinero? ¿cuándo se llevaría a cabo ese reparto?".

ANEXO FOTOGRÁFICO DE ROCÍO CUEVAS

Por otro lado, y como es habitual, 'Feje' contiene un anexo dedicado a un fotógrafo o fotógrafa vinculado a la provincia. Tras homenajear en los dos números anteriores al veterano Manuel Martín y el fotoperiodista Jesús Fernández Salvadores, en esta ocasión las imágenes son obra de Rocío Cuevas (León, 1989), artista visual que investiga la relación entre paisaje, memoria y tiempo, combinando la dirección de arte con la investigación material para explorar las tensiones entre naturaleza y artificio, tradición y transformación, siempre desde una perspectiva ecofeminista.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Rocío Cuevas cursó un año en la Accademia di Belle Arti di Roma, donde comenzó su especialización en el medio fotográfico como forma de expresión artística. Posteriormente realizó el máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo en la UPV/EHU, centrando su investigación en archivos visuales que abordan conceptos de tiempo, identidad y contranarrativas.

Tras la realización de 'Flores para Elena' (2023), proyecto galardonado con una de las becas Expositivos'23, su producción artística se nutre de lo orgánico y lo simbólico: utiliza elementos naturales como plantas, flores y cosechas para construir un lenguaje visual arraigado al territorio y a las formas de vida del medio rural.

'TIERRAS DE LEÓN'

La revista 'Tierras de León' nació en la primavera de 1961 bajo la presidencia de José Eguiagaray, con el objetivo de convertirse en "uno de los más importantes servicios provinciales", "atenta a la defensa y exaltación de los valores leoneses". En 2023, y ante el letargo en el que se había sumido la publicación, desde el ILC se decidió revitalizar la cabecera con el proyecto de 'Feje', que incluía un nuevo formato, nueva maquetación y tipografías, periodicidad anual fija y uso integral del color, además de unificar las normas para la redacción y presentación de artículos.

Asimismo, se creó un consejo editorial formado por profesores-doctores de diferentes áreas de conocimiento de la Universidad de León (ULE) cuya misión es evaluar los artículos presentados.

La revista se presentará mañana y en el transcurso del acto se podrán adquirir ejemplares de la misma al precio de 22 euros. A partir de ese día la venta tendrá lugar en librerías, en la sede del ILC, en el Museo de los Pueblos (Mansilla de las Mulas) y en el monasterio de Santa María de Carracedo (municipio de Carracedelo).