La ilustradora palentina Nuppita Pittman recibe una de la cinco menciones especiales del Catálogo Iberoamericano Ilustra

Catálogo Ilustra. - EUROPA PRESS

PALENCIA. 5 (EUROPA PRESS)

La ilustradora palentina Nuria Pocero, conocida artísticamente como Nuppita Pittman, ha recibido una de las cinco menciones especiales concedidas por el jurado del 17 Catálogo Iberoamérica Ilustra, una iniciativa impulsada por la Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Se trata del segundo año consecutivo en el que su trabajo es reconocido con esta distinción, consolidando su proyección dentro del panorama de la ilustración iberoamericana.

Tras conocer la noticia, la ilustradora palentoma ha asegurado que "contar historias a través del juego, el color, el humor y los juegos gráficos, el minimalismo y la alegría es la esencia" de su trabajo, al tiempo que ha reconocido que le gusta trabajar con materiales diferentes y ha defendido que "la ilustración, el arte, es necesario porque conforta y crea hogar".

Nuria Pocero (Nuppita Pittman), diseñadora e ilustradora nacida en Palencia y radicada en Madrid, inició su trayectoria con estudios de Geografía e Historia en la Universidad de Valladolid, para luego especializarse en Diseño Gráfico e Ilustración en la Escuela Artediez de Madrid.

El Catálogo Iberoamérica Ilustra, impulsado por la Fundación SM y la FIL Guadalajara, reunió en esta edición a 827 ilustradores procedentes de 20 países y los 43 artistas que formarán parte de la publicación anual proceden de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Honduras, México, Perú, Portugal y Uruguay.