Una imagen en blanco y negro del Puente de Piedra de Zamora, ganadora del VIII Concurso Fotográfico de la CHD

Archivo - Una imagen en blanco y negro del Puente de Piedra de Zamora, obra de José Reyes, ganadora del VIII Concurso Fotográfico de la CHD - CHD - Archivo

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una imagen en blanco y negro del Puente de Piedra de Zamora, con el reflejo de la Semana Santa sobre el Duero, obra de José Reyes, ha resultado ganadora del VIII Concurso de Fotografía organizado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) bajo el lema 'Un río, mil miradas'.

El jurado del certamen ha destacado la simetría, ritmo visual y carga cultural de esta instantánea, que combina a la "perfección" la monumentalidad arquitectónica y el misticismo de la tradición popular.

El jurado ha estado integrado por la presidenta de la CHD; María Jesús Lafuente; el comisario de Aguas, Alejandro Cozar; el director técnico, Carlos Galicia; el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Ángel González; la secretaria general, Sofía Soto; y la fotógrafa profesional Montse Álvarez.

El ganador será obsequiado con dos noches de alojamiento y desayuno para dos personas en un Parador, ha detallado el Organismo de cuenca a través de un comunicado recogido por Europa Press.