La imagen de una lucha medieval a los pies de la muralla de Ávila promocionará los 30 años de las Jornadas Medievales

Presentación del fallo del concurso. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una escena de lucha medieval a los pies del lienzo norte de la muralla de Ávila ha sido elegida como la imagen para promocionar los 30 años que cumplirán en 2027 las Jornadas Medievales de Ávila - El Mercado de las Tres Culturas.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, y el presidente de la Asociación Fotográfica de Ávila (AFA), César Vaquero, han dado a conocer este lunes el fallo del jurado del XIV Concurso de Fotografía del Mercado Medieval.

El certamen, celebrado en el marco de la edición número 29 de las jornadas y dotado con 1.500 euros en premios, ha contado con la participación de 241 trabajos pertenecientes a 101 autores. La obra ganadora, premiada con 600 euros, ha sido la fotografía titulada 'La batalla', presentada por Luis Antonio Sánchez Schmitt, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Asimismo, el jurado ha concedido cinco menciones especiales, dotadas con 180 euros cada una, a las obras 'Polvo y heráldica', de Jonatan Blasco Mayoral; 'Sonidos del lejano oriente', de Javier Sánchez Vicente; 'Érase una vez', de Miguel Ángel García Nieto; 'El guardián de las leyendas', de María Luisa Montero García; y 'Latido medieval', de Fernando del Nogal San Millán.

La Asociación Fotográfica Abulense ha seleccionado además 45 imágenes entre las presentadas para conformar una exposición fotográfica el próximo año.

Con este fallo se han iniciado los preparativos de promoción de la trigésima edición de este evento de Interés Turístico Nacional, que se celebrará el primer fin de semana de septiembre de 2027 y para el que se trabaja con el objetivo de solicitar en 2028 la declaración de Interés Turístico Internacional.

En este contexto, este jueves y viernes se desarrollará la III Jornada 'Ávila, Ciudad Medieval' en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Católica de Ávila.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ávila ha iniciado el calendario de promoción turística de la ciudad con la conmemoración del Día del Patrimonio Mundial, que se celebra cada 16 de noviembre, y con la presencia de la oferta municipal en la Feria de Turismo de Interior (Intur) en Valladolid.

Durante esta cita se difundirán las actividades patrimoniales, la programación navideña bajo el lema 'Ávila es Navidad' y el Festival Internacional Tomás Luis de Victoria, acción promocional que también se trasladará a Madrid en las próximas semanas para posicionar a la capital abulense como destino turístico de invierno.