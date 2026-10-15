Una imagen de la Torre Mazariegos (Valladolid) gana el sexto certamen de Instagram 'Mi Rincón Favorito'. - PJ COMUNICACIÓN

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una instantánea tomada en Piña de Esgueva (Valladolid) se ha alzado con el primer premio nacional, dotado con 500 euros, en la sexta edición del certamen fotográfico en Instagram 'Mi Rincón Favorito'.

La fotografía, firmada por Raúl Fernández García, muestra los restos de la Torre Mazariegos, la antigua espadaña de una iglesia románica situada en el entorno de la localidad, bajo la Vía Láctea, en una composición que une patrimonio y fotografía astronómica.

El palmarés nacional se ha completado con el segundo premio (400 euro) y el cuarto (200 euro) para Pablo Sánchez Senén por sendas imágenes de Barcelona y Valencia; el tercer premio (300 euro) para Cristina García Romero por una fotografía del Acueducto de los Arcos de Teruel al atardecer; y el quinto (100 euro) para Ana Belén Puente Torrecilla por una toma en Conil de la Frontera (Cádiz). Asimismo, el jurado ha concedido diez accésits de 50 euros cada uno y diez menciones especiales sin dotación económica.

Los galardones han sido decididos por tres comisiones con idéntico peso en el voto, compuestas por más de 100 profesionales de la fotografía, del turismo y de la propia organización del certamen.

El responsable de la iniciativa, Samuel Rodríguez, ha destacado que la fuerza de la fotografía reside en "la manera en que decidimos mirar" las cosas que tenemos delante y que las obras recibidas componen un "mapa no oficial de España" que abarca desde grandes iconos hasta pequeñas localidades y rincones cotidianos.

"Una ruina puede convertirse en un paisaje casi cósmico bajo la Vía Láctea, un edificio contemporáneo puede reducirse a líneas, sombras y figuras humanas y un lugar tan reconocible como el Tibidabo puede adquirir una imagen completamente distinta al quedar recortado contra el Sol. Ahí está buena parte de la fuerza de la fotografía, en conseguir que volvamos a mirar algo que creíamos conocer", destaca Rodríguez.

'Mi Rincón Favorito' es un certamen nacional en Instagram que invita a mostrar lugares del país con los que sus participantes mantienen un vínculo especial, desarrollándose en torno al 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, para promocionar el territorio. Desde su creación en 2021, la iniciativa ha reunido a más de 70 localidades y más de 10.000 participantes, consolidándose como una herramienta dinamizadora de la cultura y el turismo a través de las redes sociales.

En la presente edición de 2026, la convocatoria ha reunido más de 2.400 fotografías procedentes de toda España y ha repartido un total de 5.900 euros en premios. De esta cifra global, 2.000 euros corresponden a la categoría nacional y 3.900 euros se han destinado a los trece certámenes locales celebrados en el marco de esta edición, cuyos resultados e imágenes ganadoras se pueden consultar a través de la web del concurso.